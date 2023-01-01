Сетевое устройство TFN USB-C, 20 Вт + кабель USB-C / Lightning MFI, белый
Код товара : УТ-00066462
Артикул : TFN-WC15
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактное сетевой зарядное устройство с выходом USB Type C. Поддерживает быструю зарядку USB Power Delivery мощностью до 20 Вт, максимальная сила тока: 3А. В комплекте кабель USB-C / Lightning 1 м, белый.