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Внешний аккумулятор TFN PowerAid, 20.000 мАч, белый

  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
  • PowerAid, 20.000 мач, белый
Код товара:УТ-00068880
Артикул:TFN-PB-279-WH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Внешний аккумулятор повышенной ёмкости Power Aid - отличное соотношение размера и ёмкости. Аккумулятор оснащен двумя выходами USB-А и двумя входами для зарядки с помощью кабеля microUSB или Type-C

  • Емкость аккумулятора (мАч): 20000
  • Материал корпуса: Пластик
  • Выходная мощность: 10
  • Кол-во выходов USB: 2
  • Вход разъёмом Lightning: Нет
  • Вход с разъёмом USB-C: Да
  • Вес (гр.): 400