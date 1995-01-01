Внешний аккумулятор повышенной ёмкости Power Aid - отличное соотношение размера и ёмкости. Аккумулятор оснащен двумя выходами USB-А и двумя входами для зарядки с помощью кабеля microUSB или Type-C
Емкость аккумулятора (мАч): 20000
Материал корпуса: Пластик
Выходная мощность: 10
Кол-во выходов USB: 2
Вход разъёмом Lightning: Нет
Вход с разъёмом USB-C: Да
Вес (гр.): 400
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