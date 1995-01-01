Внешний аккумулятор TFN PowerAid, 20.000 мАч, белый

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Код товара: УТ-00068880 Артикул: TFN-PB-279-WH Код товара: УТ-00068880 Артикул: TFN-PB-279-WH Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Описание Внешний аккумулятор повышенной ёмкости Power Aid - отличное соотношение размера и ёмкости. Аккумулятор оснащен двумя выходами USB-А и двумя входами для зарядки с помощью кабеля microUSB или Type-C Емкость аккумулятора (мАч): 20000

Материал корпуса: Пластик

Выходная мощность: 10

Кол-во выходов USB: 2

Вход разъёмом Lightning: Нет

Вход с разъёмом USB-C: Да

Вес (гр.): 400 Видео Наш обзор

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