USB 3.0 кабель TetherPro USB-A / USB-C длиной 4.6 м предназначен для дистанционной (Tether) съемки с прямой передачей файлов на компьютер. USB-кабели TetherPro отличаются улучшенной защитой от заломов, разрывов и помех: гибкая силиконовая оплетка, под ней экранирующий слой из фольги, внутренний нейлоновый слой оплетки + индивидуальная силиконовая изоляция каждой жилы. Штекеры также усилены для надежного подключения при повседневной работе, изо дня в день.

Для обеспечения необходимого уровня питания подключайте только в USB 3.0 порт компьютера или ноутбука.

Кабель выпускается в двух цветовых вариантах: ярко-оранжевый обладает высокой видимостью даже при съемке с приглушенным светом (меньше вероятность не заметить его под ногами), матовый черный – классический малозаметный кабель, не привлекающий внимания.

Не предназначен для зарядки.