Черный кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI с Ethernet от Tether Tools предлагает технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит/с и скорость до 60 кадров в секунду. Кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI изготовлен в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 и поддерживает eARC. Кабель предназначен для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы.