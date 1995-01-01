Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Кабель Tether Tools TetherPro HDMI Mini to HDMI 2.0, 0.3m, черный

Кабель Tether Tools TetherPro HDMI Mini to HDMI 2.0, 0.3m, черный



Код товара: УТ-00066276 Артикул: H2C1-BLK Код товара: УТ-00066276 Артикул: H2C1-BLK Разъем кабеля HDMI Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля HDMI Описание Черный кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI с Ethernet от Tether Tools предлагает технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит/с и скорость до 60 кадров в секунду. Кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI изготовлен в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 и поддерживает eARC. Кабель предназначен для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.