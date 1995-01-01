Система питания Tether Tools ONsite Relay C обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Это дает камере возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени: незаменимый аксессуар для пейзажной съемки вдали от цивилизации, интервальной съемки, записи видео, устройства «фотобудок» на мероприятиях. Основные преимущества ONsite Relay C: а) система может работать и от розетки, и от портативных аккумуляторов, б) благодаря 2 кабелям USB-C вы можете переключаться между источниками питания, не выключая камеру.

Система ONsite Relay C является усовершенствованной версией ONsite Relay A: у нее нет встроенного аккумулятора, который постепенно деградирует с течением времени. Корпус более компактный, а встроенный ремешок позволяет с легкостью закрепить его на ноге штатива или какой-либо рукоятке.

Для подключения к камере необходимо приобрести адаптер («каплер»): можно использовать каплеры Tether Tools, оригинальные каплеры Canon и Nikon, а также адаптеры других производителей: штекер питания DC 5521 (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний - 2.1 мм), а также несколько переходников.

В качестве источника питания нужен сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с выходом USB-C PD (12В 2.5А или выше). Выходной ток: 8В, до 3А. Длина кабеля: 101 см. Вес: 299 г.

Tether Tools ONsite Relay C совместим практически со всеми камерами, использующими аккумуляторы с напряжением 7-8 Вольт, нужно только подобрать подходящий адаптер-каплер.

Порядок подключения: