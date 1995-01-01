Система питания Tether Tools ONsite Relay A обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Это дает камере возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени: незаменимый аксессуар для пейзажной съемки вдали от цивилизации, интервальной съемки, записи видео, устройства «фотобудок» на мероприятиях. Основные преимущества ONsite Relay: а) система может работать и от розетки, и от портативных аккумуляторов, б) небольшой встроенный аккумулятор 1200 мАч позволяет переключаться между источниками питания без выключения камеры.

Для подключения к камере необходимо приобрести адаптер («каплер»): можно использовать каплеры Tether Tools, оригинальные каплеры Canon и Nikon, а также адаптеры других производителей: штекер питания DC 5521 (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний - 2.1 мм), а также несколько переходников.

В качестве источника питания нужен сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с выходом USB-A 5 В, 2 А. Выходной ток: 7-9 В (в зависимости от потребностей камеры), до 2 А. Длина кабеля: 101 см. Вес: 114 г.

Tether Tools ONsite Relay A совместим практически со всеми камерами, использующими аккумуляторы с напряжением 7-8 Вольт, нужно только подобрать подходящий адаптер-каплер.

Порядок подключения: