Сумка для стоек Tenba Tripak T488, 122 см
Код товара : УТ-00043635
Артикул : 634-514
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.7 кг
Вес (брутто), г
0.700
Материал
1000D баллистический нейлон, молнии YKK №10
Описание
Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.
Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1000 D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10. Высококачественные материалы и фурнитура выдерживают интенсивные нагрузки и предохраняет содержимое от повреждения. Надежная, долговечная и легкая модель.
Полное открытие сумки позволяет удобно доставать тяжелые стойки.
Наружный карман на молнии. Информационное окно.