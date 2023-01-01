Описание

Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.

Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1000 D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10. Высококачественные материалы и фурнитура выдерживают интенсивные нагрузки и предохраняет содержимое от повреждения. Надежная, долговечная и легкая модель.

Полное открытие сумки позволяет удобно доставать тяжелые стойки.

Наружный карман на молнии. Информационное окно.