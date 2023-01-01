Описание

Зачастую производители не уделяют должного внимания таким, казалось бы, мелочам, как плечевой ремень. Компания Tenba, которая не идет на компромисс даже в мелочах, разработала плечевой ремень с уникальной накладкой. В накладке установлена подушка из пены с эффектом памяти, которая обеспечит комфорт при ношении в течение всего дня, равномерно распределяя вес даже тяжелой камеры или фотосумки. Подушка состоит из четырех секций для еще более равномерного распределения нагрузки.

Пена аккуратно проминается под весом, повторяя каждый изгиб и подстраиваясь под анатомические особенности плеча. Если вы поменяете положение накладки, пена быстро перестроится под новое положение. Как только нагрузка уходит, пена восстанавливает изначальную форму за несколько секунд. Силиконовое покрытие не позволяет накладке соскальзывать с плеча и надежно фиксирует сумку. Размер накладки 23х6 см.

Ремень изготовлен из прочного и износостойкого нейлона, прошитого усиленной строчкой, и из металлической фурнитуры. Он регулируется по длине: максимальная длина составляет 132 см. Ремень универсален, подходит к любой сумке с D-образными кольцами. Плечевая накладка съемная, ее можно переставить на любой штатный ремень для дополнительного комфорта.