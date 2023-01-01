Рюкзак Tenba Fulton v2 16L Backpack, черный
Код товара : УТ-00057055
Артикул : 637-736
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.27 кг
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера с 5-7 объективами (до 70-200/2.8 на камере), ноутбук до 16"
Материал
хлопок 600D, трикотаж, молнии YKK
Размеры внутренние
28 х 27 х 13 см, отсек для ноутбука: 33 х 22 х 2 см
Описание
Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 16L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 5-7 объективами (70-200/2.8 на камере), а в отдельный карман для ноутбука помещаются модели с диагональю до 16". Также хорошо подходит для комбинации камера + пара объективов + складной квадрокоптер (DJI Mavic и аналоги) со всеми необходимыми аксессуарами. Доступ к фототехнике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.
С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.
Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.