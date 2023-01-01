Рюкзак Tenba Fulton v2 10L Backpack, черный
Код товара : УТ-00057047
Артикул : 637-730
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
790 г
Вместимость
зеркальная или беззеркальная камера с 2-4 объективами (24-70/2.8 отдельно от камеры) и планшет до 11"
Материал
хлопок 600D, трикотаж, молнии YKK
Размеры внутренние
22 х 20 х 10 см, отсек для планшета: 24 х 22 х 1 см
Описание
Рюкзаки серии Fulton объединяют нестареющий винтажный стиль с комфортом, функциональностью и надежной защитой современных фоторюкзаков. Fulton v2 10L вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-4 объективами (24-70/2.8 отдельно от камеры) и планшетом до 11". Также хорошо подходит для складных квадрокоптеров (DJI Mavic и аналоги). Доступ к технике осуществляется через спинку, что надежно защищает от краж. Верхнее отделение со сворачивающимся верхом («Rolltop») предназначено для личных вещей, его объем может быть увеличен при необходимости.
С одной стороны рюкзак оснащен прочным карманом и ремнем для фиксации небольшого штатива или монопода. С другой стороны предусмотрена эластичная сетка для бутылки воды.
Рюкзак сшит из плотной хлопковой ткани (600D) с усиленными швами и водоотталкивающей пропиткой. Молнии YKK прослужат вам долгие годы.