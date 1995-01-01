Сумка Tenba Cineluxe v2 Shoulder Bag 24
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Характеристики
Описание
Сумка для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер, таких как Sony Burano, Canon Cine, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием (монитор, микрофон и т.п.) длиной до 53 см. Камера находится в сумке полностью собранная, надежно зафиксированная и готовая к работе.
Быстрый доступ
Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к оборудованию. Большое внутреннее пространство сумки позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.
Умное хранение
Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и оставляет мало места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары, позволяя безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы использовать внутреннее пространство с максимальной пользой.
Надежная защита
Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования. Внутри сумки расположена подушка из пенопласта и ремень, с помощью чего можно надежно зафиксировать объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда сумка находится в вертикальном положении.
Дополнительные карманы
Объемный наружный карман на молнии с тремя внутренними кармашками достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары. Компактные боковые карманы не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки – тем самым не изменяются габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес – например, чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.
Комфорт при ношении
Съемный плечевой ремень с гибкой наплечной накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает. Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем. Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах в горизонтальном и вертикальном положении. Два ремня надежно фиксируют сумку даже в вертикальном положении.
Премиальные материалы и фурнитура
Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Это очень плотный, прочный и устойчивый к разрывам материал. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с ее поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.). Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы. На молнию можно установить небольшой навесной замок для дополнительной безопасности во время транспортировки (приобретается дополнительно).
Внимание к деталям
Усиленное дно с дополнительным TPU покрытием и резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.
Компактное расположение
Сумка имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии она не займет много места.
Местонахождение сумки
В сумке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать, где находится ваша сумка, если случайно потеряете ее в суете съемок.
Защита от дождя и солнца
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку неприметной и убережет от любопытных взглядов.
Технические характеристики:
- Внешние размеры: 36 х 61 х 36 см
- Внутренние размеры: 30 х 53 х 31 см
- Вес: 3.6 кг
Материалы и фурнитура:
- Баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR
- Анодированный алюминий
- Молнии YKK
Внутренняя поверхность:
- Трикотаж высокой плотности 300D
- Rip-Stop нейлон 70D с PU покрытием