Сумка для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер Sony, Canon, RED, Blackmagic и других брендов вместе с установленным обвесом, дополнительным оборудованием (монитор, микрофон и т.п.). Максимальная длина камеры в сборе: 46 см. Камера находится в сумке полностью собранная, надежно зафиксированная и готовая к работе. Версия Hightop отличается увеличенной до 30 см высотой.

Быстрый доступ

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к камере и прочему оборудованию. Большое внутреннее пространство сумки позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Умное хранение

Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно носить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.

Надежная защита

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочный алюминиевый каркас, который придает жесткость всей конструкции и при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования. Внутри сумки расположена подушка из пенопласта для установленного на камеру объектива и ремень на липучках, который дополнительно фиксирует объектив. Камера получается надежно закреплена, даже когда сумка находится в вертикальном положении.

Дополнительные карманы

Объемный наружный карман на молнии с тремя внутренними кармашками достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары. Компактные боковые карманы не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки, не изменяя внешние габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам авиаперевозок для ручной клади.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес: например, чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.

Комфорт при ношении

Съемный плечевой ремень не соскальзывает с плеч благодаря накладке с силиконовыми полосами. Плечевая накладка широкая и с мягким наполнителем, поэтому сумку удобно носить даже при полной загрузке. На верхних ручках предусмотрена комфортная накладка из натуральной кожи, что обеспечивает удобный хват. Также предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем. Наконец, возможна установка на тележку или чемодан на колесах как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Премиальные материалы и фурнитура

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный «баллистический» нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли сбегают с ее поверхности, что позволяет выдерживать сложные погодные условия – дождь, снег, град и так далее. Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей, а внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. Это прочный и устойчивый к разрывам и потертостям материал. Также используются надежные молнии и зажимы YKK®, а швы усилены. На молнию можно установить навесной замок (приобретается дополнительно) для безопасности во время поездок.

Внимание к деталям

Усиленное дно с дополнительным TPU покрытием и резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Компактное расположение

Сумка имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет много места.

Местонахождение сумки

В сумке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку неприметной и убережет от любопытных взглядов.

Технические характеристики