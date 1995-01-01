Сумка для размещения профессиональных видеокамер и кинокамер, таких как Sony Burano, Canon Cine, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием (монитор, микрофон и т.п.) общей длиной до 46 см. Камера находится в сумке полностью собранная, надежно зафиксированная и готовая к работе. Размер Cineluxe v2 Shoulder Bag 21 позволяет брать ее на борт в качестве ручной клади в большинстве авиакомпаний мира (за исключением лоукостеров, уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика заранее).

Быстрый доступ

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к оборудованию. Большое внутреннее пространство сумки позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Умное хранение

Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и оставляет мало места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары, позволяя безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы использовать внутреннее пространство с максимальной пользой.

Надежная защита

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования. Внутри сумки расположена подушка из пенопласта и ремень, с помощью чего можно надежно зафиксировать объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда сумка находится в вертикальном положении.

Дополнительные карманы

Объемный наружный карман на молнии с тремя внутренними кармашками достаточно большой, чтобы вместить микрофоны, батареи и другие аксессуары. Компактные боковые карманы не расширяются наружу, а уходят внутрь сумки – тем самым не изменяются габариты, что позволяет сумке соответствовать нормам ручной клади.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес – например, чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.

Комфорт при ношении

Съемный плечевой ремень с гибкой наплечной накладкой с силиконовыми стопами надежно фиксируется на плече и не соскальзывает. Сумку удобно носить даже при полной загрузке. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрены боковые ручки для переноски вдвоем. Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах в горизонтальном и вертикальном положении. Два ремня надежно фиксируют сумку даже в вертикальном положении.

Премиальные материалы и фурнитура

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Это очень плотный, прочный и устойчивый к разрывам материал. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с ее поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.). Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы. На молнию можно установить небольшой навесной замок для дополнительной безопасности во время транспортировки (приобретается дополнительно).

Внимание к деталям

Усиленное дно с дополнительным TPU покрытием и резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и чистоту вашей сумке. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Компактное расположение

Сумка имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии она не займет много места.

Местонахождение сумки

В сумке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать, где находится ваша сумка, если случайно потеряете ее в суете съемок.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает вашу сумку неприметной и убережет от любопытных взглядов.

Технические характеристики:

Внешние размеры: 25 х 52 х 34 см

Внутренние размеры: 23 х 46 х 30 см

Вес: 2.8 кг

Материалы и фурнитура:

Баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR

Анодированный алюминий

Молнии YKK

Внутренняя поверхность: