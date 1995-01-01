Дорожный чемодан для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом (общей длиной до 46 см), дополнительным оборудованием и аксессуарами. Большим плюсом линейки Cineluxe является то, что камера находится в чемодане уже полностью собранная и готовая к работе, при этом она защищена от грязи, осадков и случайных ударов при транспортировке. Размер Cineluxe v2 Roller 21 позволяет брать его на борт в качестве ручной клади в большинстве авиакомпаний мира (за исключением лоукостеров, уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика заранее).

Быстрый доступ

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к оборудованию. Большое внутреннее пространство чемодана позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Умное хранение

Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и оставляет немного места для дополнительных объективов и аксессуаров. Однако мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают дополнительные объективы и деликатные аксессуары, позволяя безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы с максимальной пользой использовать внутреннее пространство. Направляющие, в которые убирается выдвижная ручка, размещены в средней части чемодана. В углублении, которое обычно не используется, предусмотрено место для базовой площадки с направляющими стержнями. Если для размещения оборудования необходимо ровное дно, предусмотрены дополнительные вставки.

Надежная защита

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования. Внутри чемодана расположена подушка из пенопласта и ремень, которые позволяют зафиксировать объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда чемодан находится в вертикальном положении.

Дополнительные карманы

Два наружных кармана на молнии: один для размещения длинных аксессуаров (риги, компактные стойки и т.п.), второй с дополнительными внутренними карманами для организации разных мелочей: аккумуляторов, повербанков, кабелей, светофильтров и других аксессуаров.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.

Комфорт и надежность

Надежная алюминиевая выдвижная ручка с эргономичной накладкой. Чемодан также можно переносить как сумку: комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный захват ручки в ладони. Предусмотрены две стропы для переноски вдвоем, удобного подъема на стеллаж, полку, транспортировочную ленту или расположения в багажнике автомобиля. Амортизирующие колеса обеспечивают супер-плавную езду по длинным залам аэропорта или другой ровной поверхности. Колеса также можно поменять при их повреждении или естественном износе. Кожухи колес защищают углы корпуса чемодана от ударов по эскалаторам и бордюрам. Дополнительные опоры обеспечивают максимальную устойчивость чемодана в вертикальном положении. Усиленное дно обеспечивает безопасность даже при полной загрузке тяжелым оборудованием. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Премиальные материалы и фурнитура

Для долговечности и защиты от влаги в качестве основного материала используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Это очень прочный и устойчивый к разрывам материал. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности, что дает возможность выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.). Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.

Компактное расположение

Чемодан имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии чемодан не займет много места.

​Местонахождение чемодана

В чемодане имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш чемодан с оборудованием.

Защита от дождя и солнца

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш чемодан неприметным и убережет от любопытных взглядов. Чехол дополнительно фиксируется эластичной лентой на липучке.

Технические характеристики

Внешний размер – 53 х 36 х 28 см

Внутренний размер – 46 х 28 х 22 см

Вес – 4.3 кг

Материалы и фурнитура:

Баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR

Анодированный алюминий

Молнии YKK

Внутренняя поверхность: