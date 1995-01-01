Рюкзак Tenba Cineluxe v2 Backpack 24
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Характеристики
Описание
Рюкзак для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием (монитор, микрофон, аккумулятор и т.п.) общей длиной до 51 см. Камера находится в рюкзаке полностью собранная, надежно зафиксированная и готовая к работе.
Быстрый доступ
Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к оборудованию. Большое внутреннее пространство рюкзака позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.
Умное хранение
Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и оставляет немного места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары, позволяя безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы использовать внутреннее пространство с максимальной пользой.
Надежная защита
Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер рюкзака без ущерба защиты оборудования. Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которым можно зафиксировать объектив, установленный на камере. Камера будет надежна закреплена, даже когда рюкзак находится в вертикальном положении.
Дополнительные карманы
Два наружных кармана на молнии. Один карман для размещения длинных аксессуаров - риги, компактные стойки и т.п. Второй с дополнительными внутренними карманами для организации различных мелочей: аккумуляторов, повербанков, кабелей, светофильтров и других аксессуаров. На поясном ремне расположен карман на молнии. Внутри находится прочный сетчатый карман с затяжкой для бутылки с водой, перчаток и других предметов.
Внешний обвес
Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес, например – чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.
Комфорт при ношении
С этим рюкзаком вы можете подниматься в горы или другие труднодоступные места. Рюкзак разработан для комфортного ношения в течение всего дня. Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Для дополнительной фиксации и снятия нагрузки с плеч, предусмотрен широкий съемный поясной ремень. Регулируемый по высоте нагрудный ремень равномерно распределяют нагрузку по грудной клетке. Спинка, плечевые лямки и поясной ремень имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта.
На небольшие расстояния рюкзак можно переносить как сумку. Комфортная вставка из натуральной кожи обеспечивает удобный захват ручки в ладони. Наконец, предусмотрена возможность установки рюкзака на тележку или чемодан на колесах.
Премиальные материалы и фурнитура
Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Это очень прочный и устойчивый к разрывам материал. Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду – капли скатываются с поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град и так далее). Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним водостойким PU (полиуретановым) покрытием. В рюкзаке используются надежные молнии и зажимы YKK®, все швы усилены. На молнии можно установить небольшой навесной замок для дополнительной безопасности в дороге (замок приобретается дополнительно).
Внимание к деталям
Усиленное непромокаемое дно с дополнительным TPU покрытием и резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и устойчивость на плоской поверхности. Кроме того, дно легко очищается от пыли и грязи обычной влажной тканью. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.
Компактное расположение
Рюкзак имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет много места.
Местонахождение рюкзака
В рюкзаке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.
Защита от дождя и солнца
Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Рюкзак также комплектуется челом для плечевых ремней для защиты от влаги и грязи, если вам нужно положить его на землю. Для дополнительной фиксации предусмотрены липучки на чехле и поясном ремне. Для хранения чехла-дождевика имеется отдельный карман на молнии.
Технические характеристики
- Внешний размер: 61 х 36 х 34 см
- Внутренний размер: 53 х 30 х 28 см
- Вес: 4 кг
Материалы и фурнитура:
- Баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR
- Анодированный алюминий
- Молнии YKK
Внутренняя поверхность:
- Трикотаж высокой плотности 300D
- Rip-Stop нейлон 70D с PU покрытием