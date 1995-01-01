Рюкзак для беззеркальных или зеркальных камер с 3-5 объективами, профессиональных камкордеров, компактных кинокамер с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием общей длиной до 38 см. Камера находится в рюкзаке полностью собранная, надежно зафиксированная и готовая к работе. Модель соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний (за исключением лоукостеров, уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика заранее).

Быстрый доступ

Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» вы получаете моментальный доступ к оборудованию. Большое внутреннее пространство рюкзака позволяет переносить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Умное хранение

Полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и оставляет немного места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители и чехол-обертка защищают объективы и деликатные аксессуары, позволяя безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы использовать внутреннее пространство с максимальной пользой.

Надежная защита

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер рюкзака без ущерба защиты оборудования.

Дополнительные карманы

Два наружных кармана на молнии. Один карман для размещения длинных аксессуаров - риги, компактные стойки и т.п. Второй с дополнительными внутренними карманами для организации различных мелочей: аккумуляторов, повербанков, кабелей, светофильтров и других аксессуаров. На поясном ремне расположен карман на молнии. Внутри находится прочный сетчатый карман с затяжкой для бутылки с водой, перчаток и других предметов.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя внутренним объемом. На стропах MOLLE можно разместить внешний обвес, например – чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools.

Комфорт при ношении

С этим рюкзаком вы можете подниматься в горы или другие труднодоступные места. Рюкзак разработан для комфортного ношения в течение всего дня. Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Для дополнительной фиксации и снятия нагрузки с плеч, предусмотрен широкий съемный поясной ремень. Регулируемый по высоте нагрудный ремень равномерно распределяют нагрузку по грудной клетке. Спинка, плечевые лямки и поясной ремень имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта.

На небольшие расстояния рюкзак можно переносить как сумку. Комфортная вставка из натуральной кожи обеспечивает удобный захват ручки в ладони. Наконец, предусмотрена возможность установки рюкзака на тележку или чемодан на колесах.

Премиальные материалы и фурнитура

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Это очень прочный и устойчивый к разрывам материал. Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду – капли скатываются с поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град и так далее). Внутренняя часть основного отделения выполнена из мягкого трикотажа 300D, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Внутренняя часть карманов выполнена из Rip-Stop нейлона 70D с двусторонним водостойким PU (полиуретановым) покрытием. В рюкзаке используются надежные молнии и зажимы YKK®, все швы усилены. На молнии можно установить небольшой навесной замок для дополнительной безопасности в дороге (замок приобретается дополнительно).

Внимание к деталям

Усиленное непромокаемое дно с дополнительным TPU покрытием и резиновые ножки обеспечивают дополнительную защиту от влаги и устойчивость на плоской поверхности. Кроме того, дно легко очищается от пыли и грязи обычной влажной тканью. Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Компактное расположение

Рюкзак имеет небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии сумка не займет много места.

Местонахождение рюкзака

В рюкзаке имеется скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера, совместимый с AirTag и Tile. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Рюкзак также комплектуется челом для плечевых ремней для защиты от влаги и грязи, если вам нужно положить его на землю. Для дополнительной фиксации предусмотрены липучки на чехле и поясном ремне. Для хранения чехла имеется отдельный карман на молнии.

Технические характеристики

Внешний размер: 44.5 х 26.5 х 26 см

Внутренний размер: 38 х 23 х 22 см

Вес: 2.5 кг

Материалы и фурнитура:

Баллистический нейлон 1680D с пропиткой DWR

Анодированный алюминий

Молнии YKK

Внутренняя поверхность: