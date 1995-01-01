Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.

Коллекция Tenba Cineluxe была разработана в сотрудничестве с группой профессиональных кинематографистов для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию, защиты и универсальности. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности, которые не учтены в моделях других производителей.

Это первый в истории рюкзак для видеокамеры с быстрым доступом в стиле «докторский саквояж». Благодаря полному открытию в стиле «докторского саквояжа» и достаточному внутреннему пространству, позволяет операторам получить максимально быстрый доступ к своему оборудованию и хранить камеру полностью собранной и готовой к работе. Не нужно тратить время на сборку и настройку оборудования для каждой съемки.

Обычно полностью собранная камера занимает много внутреннего пространства и не оставляет места для дополнительных объективов и аксессуаров. Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство.

Эксклюзивные синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраивается под размер и форму любого оборудования. Дополнительные делители позволяют индивидуально настроить интерьер сумки без ущерба защиты оборудования.

Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда рюкзак находится в вертикальном положении.

Рюкзак имеют небольшую площадь, что очень важно при работе в ограниченном пространстве или на тележке для инвентаря. Даже при полном открытии он не займет больше места.

Наружные карманы на молнии достаточно большие, чтобы вместить риги, провода, батареи и другие аксессуары.

Если вам необходимо переносить оборудование в горы или другие труднодоступные места, рюкзак коллекции создан для комфортного ношения в течение всего дня. Вентилируемая задняя панелью Airflow и шарнирная система подгонки плечевых лямок Pivot-Fit, которая автоматически подстраивается под разные типы телосложения.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

Предусмотрена дополнительная фиксация рюкзака на гуди и широкий съемный поясной ремень.

Рюкзак можно носить как сумку. Комфортная накладка из натуральной кожи обеспечивает удобный хват. Предусмотрена верхняя ручки для переноски.

Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах.

Для долговечности и защиты от влаги используется прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Три резиновые ножки обеспечивают устойчивость рюкзака на плоской поверхности, дополнительную защиту от влаги и чистоту. Надежные молнии и зажимы YKK® и усиленные швы.

Анодированные алюминиевые пластины идеально сочетаются с внутренней защитой и обеспечивают сохранность оборудования со всех сторон.

Рюкзак Tenba Cineluxe сделает жизнь оператора проще и обеспечит бескомпромиссный уровень защиты, скорости доступа и комфорта в переноске.