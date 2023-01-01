Описание

Универсальный рюкзак Tenba Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack объемом 16 литров для путешествий с фотокамерой, поездок на работу, учебу, посещений фитнес-клубов и различных мероприятий. Рюкзак комплектуется вставкой Tenba Tools BYOB для защиты оборудования. Вставку можно использовать отдельно от рюкзака как сумку для транспортировки оборудования. Предусмотрена ручка для переноски и съемный плечевой ремень.

Размещение:

Беззеркальная или компактная зеркальная камера с 2-3 объективами (до 24-70мм f/2.8)

Ноутбук до 16 дюймов (40 см)

Планшет до 12.9 дюймов (33 см)

Штатив или монопод

Личные вещи

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Комплектуется защитной вставкой для оборудования Tenba Tools BYOB 9

Защита установлена по всему корпусу рюкзака

Внутренний карман для ноутбука

Отсек-органайзер для различных предметов

Отсек-органайзер с карманом для планшета и документов (формат А4+)

Усиленный боковой карман для штатива

Боковой карман для бумажника и паспорта

Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи

Вентилируемая сетка Air Mesh на плечевых ремнях и спинке

Воздухопроницаемый каркас Airflow

Ремень для фиксации на груди

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Светоотражающие нити в стропах MOLLE

Скрытый карман для Bluetooth-трекера

Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™

Дополнительная прошивка в точках крепления

Молнии YKK®

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™

Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Защита оборудования

Уплотнитель из амортизирующей пены установлен по всему корпусу рюкзака. Для дополнительной защиты фотокамеры и объективов, рюкзак комплектуется вставкой Tenba Tools BYOB 9 Camera Insert. Интерьер вставки выполнен из мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях. Верхнюю крышку вставки можно открыть и убрать в наружный карман, предоставляя удобный и быстрый доступ к оборудованию внутри рюкзака. На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов и т.п. Большое количество внешних карманов позволят аккуратно разместить смартфон, документы, кабели, аккумуляторы и другие аксессуары. Эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива. Вставку можно использовать отдельно как сумку для транспортировки и хранения фотооборудования. Комплектуется съемным плечевым ремнем. Предусмотрена ручка для переноски в руке.

Организация внутреннего пространства

В нижней части рюкзака располагается защитная вставка с фотокамерой и объективами, остальное пространство предусмотрено для личных вещей. Удалив защитную вставку, вы можете использовать весь объем рюкзака для личных вещей.

Карман для ноутбука

Внутри рюкзака у задней стенки расположен уплотненный карман для ноутбука 16 дюймов.

Карманы-органайзеры

В центральной части рюкзака расположены два органайзера на молнии. Органайзер среднего размера для аккуратного размещения небольших аксессуаров - смартфон, блокнот, кабели, светофильтры, ручки и т.п. Имеются 4 внутренних кармана их эластичного неопрена, один узкий карман для ручки и 2 кармана на молнии с окном из полупрозрачного полиуретана. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак. В верхней части расположен карабин для ключей. Во втором органайзере большего размера имеются 2 уплотненных кармана для документов (формат А4+) и планшета, 2 кармана на молнии с окном из полупрозрачного полиуретана.

Переноска штатива

В усиленном расширяемом боковом кармане можно расположить штатив, монопод или бутылку с водой.

Боковой карман

Небольшой боковой карман на молнии для предметов, которые должны быть под рукой, бумажник, паспорт, смартфон.

Комфорт в носке

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Трехмерная сетка Airmesh и воздушный канал создают циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде. Спинка и плечевые лямки имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Для дополнительной фиксации рюкзака при активном движении предусмотрен регулируемый по высоте нагрудный ремень. Для переноски в руке имеется удобная ручка с амортизирующей вставкой. Накладка из влагостойкой натуральной кожи обеспечивает надежный захват. Ремень для установки на чемодан на колесах для комфортного передвижения по длинным залам аэропорта. Длина ремня регулируется с помощью надежной липучки.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя только внутренним объемом рюкзака. На передней панели расположены стропы MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов, карт памяти и пр. Дополнительный объектив вы можете расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить его на стропах MOLLE. Также, можно использовать в качестве обвеса любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. На стропах MOLLE установлены два съемных регулируемых по длине ремня с пряжками для размещения с наружной стороны мокрой куртки и т.п.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.

Премиальные материалы

Рюкзак изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Усиленные швы в точках натяжения. Благородный черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Рюкзак соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.