Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный, но при этом нетяжелый рюкзак для защиты фототехники. Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 18L Backpack объемом 18 литров с быстрым боковым доступом к основному отделению с фотооборудованием (как с правой, так и с левой стороны) и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

Размещение:

1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 4-6 объективов (до 70–200мм f/2.8 или с установленным 24-70мм f/2.8)

Ноутбук до 14 дюймов

DJI Mavic и другие компактные дроны

Штатив, монопод или стабилизатор

Личные вещи

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Защита установлена по всему корпусу рюкзака

Быстрый боковой доступ к оборудованию с двух сторон (слева и справа)

Верхний отсек для личных вещей или дополнительного оборудования

Отдельный карман для ноутбука

Большой центральный карман-органайзер на молнии

Усиленный боковой карман для штатива

Эластичный боковой карман для бутылки с водой

Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи

Вентилируемая сетка Air Mesh на плечевых ремнях и спинке

Воздухопроницаемый каркас Airflow

Ремень для фиксации на груди

Съемный поясной ремень

Стропы MOLLE для внешнего обвеса

Светоотражающие нити в стропах MOLLE

Скрытый карман для Bluetooth-трекера

Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™

Молнии YKK® с возможностью установки замка

Дополнительная прошивка в точках крепления

Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™

Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Защита оборудования

/Уплотнитель из амортизирующей пены EVA установлен по всему корпусу рюкзака. Для дополнительной защиты фотокамеры и объективов, и настройки пространства точно под размер оборудования, рюкзак комплектуется делителями. Переставляя делители, вы создадите именно ту конфигурации, которая необходима для ваших задач. Если вам нужен надежный, но при этом легкий рюкзак для путешествий с набором фототехники - Tenba Axis v2 LT 18L Backpack прекрасный выбор.

Быстрый боковой доступ оборудованию с двух сторон

Доступ к камере и объективам осуществляется через большие боковые карманы, распложенные с двух сторон. Чтобы быстро достать фотокамеру с установленным объективом, теперь вы можете использовать карман с правой или левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Закрываются карманы на надежную молнию. Для дополнительной защиты от кражи предусмотрена установка замка (замок приобретается дополнительно). На внутренней стороне карманов расположены дополнительные карманы на молнии с окном из полупрозрачного полиуретана для размещения небольших предметов (кабели, карты памяти, аккумуляторы и т.п.).

Верхний отсек

Верхний отсек рюкзака подходит для размещения личных вещей – легкой куртки, перекуса и т.п. Также можно использовать для размещения компактной фотокамеры с установленным объективом, дополнительных объективов, комплекта дрона, вспышек и т.п. Комплектуется делителем для аккуратного расположения фототехники. Закрывается отсек клапаном с пряжкой, а для дополнительной защиты от кражи имеется молния.

Карман для ноутбука

Карман для ноутбука диагональю 14 дюймов находится у спинки рюкзака. Расположение кармана на внешней стороне обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Чтобы достать ноутбук, не нужно открывать рюкзак. Карман защищен со всех сторон пеной EVA с высокой степенью амортизации.

Большой центральный карман-органайзер на молнии

Расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри имеются 2 кармана для смартфона, блокнота и других предметов, 1 карман для ручки, 1 карман из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией для светофильтров, кабелей и т.п. Там же расположен скрытый карман из неопрена для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.

Переноска штатива

В усиленном расширяемом боковом кармане можно разместить штатив, монопод или стабилизатор. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.

Дополнительный боковой карман

На внешней стороне располагается большой карман из эластичной сетки для бутылки с водой, перчаток, салфеток, зонта и других предметов, которые должны быть всегда под рукой.

Комфорт в носке

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемый каркас Airflow гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года. Трехмерная сетка Airmesh и воздушный канал создают циркуляцию воздуха между спиной и рюкзаком, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде. Спинка и плечевые лямки имеют отличную степень амортизации. Вы можете длительное время носить рюкзак с тяжелым оборудованием и не испытывать дискомфорта. Для дополнительной фиксации рюкзака при активном движении предусмотрен регулируемый по высоте нагрудный ремень и съемный поясной ремень. Для переноски в руке предусмотрена удобная ручка. Ремень для установки на чемодан на колесах для комфортного передвижения по длинным залам аэропорта. Длина ремня регулируется с помощью надежной липучки.

Внешний обвес

Не ограничивайте себя только внутренним объемом рюкзака. На передней панели расположены стропы MOLLE, на которых вы можете разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов, карт памяти и пр. Дополнительный объектив вы можете расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить его на стропах MOLLE. Также, можно использовать в качестве обвеса любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. На стропах MOLLE установлены два съемных регулируемых по длине ремня с пряжками для размещения с наружной стороны мокрой куртки и т.п.

Безопасность в темное время

Стропы MOLLE имеют тонкую светоотражающую нить. Вы не останетесь незамеченным, когда едете на велосипеде или гуляете по ночному городу.

Премиальные материалы

Рюкзак изготовлен из всепогодного нейлона 420D Tenba Helix™. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Усиленные швы в точках натяжения. Благородный черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.

Защита от дождя и солнца

Двухсторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак неприметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Рюкзак соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.