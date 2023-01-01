Описание

Сумка-кейс для фото- и видео оборудования. Предназначена для размещения 1-4 беззеркальных или зеркальных фотоаппаратов, или 1-2 компактных кинокамер с 9-12 объективами, или для комплекта студийного освещения.

Коллекция Air Case Attaché разработана для фотографов и видеографов, которые много путешествуют с большим количеством оборудования. Особенность коллекции Air Case Attaché – максимальная прочность, невероятная легкость и высокая устойчивость к нагрузкам. Все модели коллекции выдерживают сдавливание весом до 180 кг. Использование новейших разработок в области материалов позволило уменьшить вес сумок-кейсов и чемоданов коллекции Air Case Attaché на 40-35% по сравнению с классическими пластиковыми кейсами, что повышает удобство использования и сокращает транспортные расходы.

При изготовлении коллекции Air Case Attaché были использованы только лучшие материалы и фурнитура, что обеспечило прочность, надежность и долговечность. Под элегантным внешним видом скрыт каркас с несколькими слоями защиты: полипропиленовые панели с воздушными каналами, пенопласт EVA высокой плотности и формованный обод из ABS-пластика. Запатентованная конструкция Tenba Air Case поглощает и рассеивает удар лучше, чем стенка пластикового чемодана и выдерживает самые суровые условия поездки. Водоотталкивающий баллистический нейлон 1680D –сверхпрочная синтетическая ткань, состоящая из множества переплетенных армированных волокон, максимально устойчивых на разрыв. Ткань обработана пропиткой DWR и не впитывает воду, капли скатываются с ее поверхности, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град и так далее).

Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont. Он обладает исключительной устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным сроком службы. Отличается своей эластичностью, устойчивостью к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах. Качественные японские молнии YKK – за их безупречные стандарты и тщательные процессы контроля качества им доверяют лучшие производители во всем мире. Внешне все модели коллекции выглядят как обычный багаж и не выдают своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования.

На корпусе распложены три мягкие резиновые ручки. Кейс могут переносить два человека, когда возникнет такая необходимость. Предусмотрен ремень для установки на чемодан на колесах или тележку. Кейс также комплектуется наплечным ремнем для переноски.

При открытии кейса ремни удерживают крышку вертикально, что облегчает работу с оборудованием в ограниченном пространстве. Кейс также можно использовать как мобильную рабочую станцию. Внутренний карман с прозрачной сеткой обеспечивает хранение таких аксессуаров, как кабели, карты памяти, аккумуляторы и другие мелочи. Универсальная система внутренних разделителей позволяет настроить пространство точно под размеры вашего оборудования. Предусмотрены два типа разделителей – серые гибкие и синие жесткие, для дополнительной прочности.