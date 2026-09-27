Объектив Tamron SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097643 Артикул: б/у-Крд 2026-09-27/4 Код товара: УТ-00097643 Артикул: б/у-Крд 2026-09-27/4 Код товара:162643 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние:4

S/n:013787

Комплектация: обьектив, коробка, обе крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:162643 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние:4

S/n:013787

Комплектация: обьектив, коробка, обе крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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