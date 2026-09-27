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Объектив Tamron SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4) (б/у)

  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
  • SP AF 70-200mm f/2.8 Di VC USD Sony A [A009S] (состояние 4)
Код товара:УТ-00097643
Артикул:б/у-Крд 2026-09-27/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:162643

Фототехника прошла проверку на работоспособность
Состояние:4
S/n:013787
Комплектация: обьектив, коробка, обе крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.