Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, разработанный и выпущенный для того, чтобы фотографы любого уровня подготовки могли с комфортом заниматься телефотосъемкой, получая высококачественные изображения. Новый объектив Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 охватывает широкий диапазон фокусных расстояний, являясь при этом самым компактным и легким в мире*, с длиной 148 мм, максимальным диаметром 77 мм и весом всего 545 грамм.

Оптическая конструкция была разработана путем тщательного моделирования с использованием новейших технологий. Придавая первостепенное значение уменьшению размеров и веса, создатели объектива выбрали значение максимальной диафрагмы f/6.3 для длинного конца диапазона, чтобы корпус объектива оставался достаточно изящен и легок. Специально обработанный высокопрочный алюминиево-магниевый сплав позволил еще больше снизить общий вес – компания Tamron впервые применила этот материал в компонентах байонета объектива для полнокадровых беззеркальных камер. Новая конструкция байонета делает его еще прочнее и позволяет снизить вес примерно на 68% по сравнению с предыдущими креплениями. Оптическая конструкция объектива состоит из 15 элементов в 10 группах, включая 1 низкодисперсионный элемент LD (Low Dispersion). Компания Tamron смогла уменьшить вес 70–300mm F/4.5–6.3, сохранив при этом очень высокое качество изображения с превосходным контролем осевых хроматических аберраций, которые часто проявляются при съемке на телеобъективы. На длинном конце также наблюдается отличное качество изображения с высоким разрешением от центра до края кадра. Еще одна замечательная особенность нового объектива – потрясающее боке (размытие фона). Объекты съемки объемно и выразительно подчеркиваются за счет красивого мягкого эффекта боке на заднем плане. Для подавления ореолов и бликов в объективе используется многослойное антибликовое покрытие Tamron BBAR (Broad-Brand Anti-Reflection), известное своими выдающимися характеристиками.

Высокоэффективная система автофокуса создает все условия для удачной съемки

Объектив Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 оснащен приводом автофокуса на базе исключительно тихого шагового двигателя RXD, помогающего полностью сосредоточиться на съемке. Привод RXD способен очень точно регулировать ход двигателя, позволяя ему напрямую управлять фокусирующей линзой, без использования редукционной передачи. Чувствительный датчик, который очень точно определяет положение объектива, обеспечивает высокоскоростную и точную автофокусировку, идеально подходящую для съемки постоянно движущихся объектов или записи видео. Благодаря плавной и очень тихой системе фокусировки новый зум 70-300mm F/4.5-6.3 позволяет снимать видео, не беспокоясь о звуковых помехах от работающего привода AF.

Влагостойкая конструкция для дополнительной защиты: стыки корпуса в районе колец фокусировки и трансфокации защищены внутренними уплотнителями. Резиновый воротничок вокруг байонетного крепления предотвращает проникновение пыли и влаги внутрь камеры.

70–300mm F/4.5–6.3 - универсальный объектив для съемки пейзажей, домашних животных, дикой природы, спортивных состязаний, различных динамических сцен и многого другого. Объектив также демонстрирует высокий потенциал для портретной съемки, повседневных снимков и для сюжетов, которые требуют мобильности и съемки с рук, например, для спортивных мероприятий. Видимое сжатие перспективы и эффекты съемки крупным планом, характерные для телеобъективов, естественным образом усиливают выразительность фотографий. Увеличение дальних объектов и их приближение - одно из главных достоинств телефотосъемки. Новый зум-объектив открывает дорогу в этот удивительный мир!

* Среди телезум-объективов с фокусным расстоянием 300mm для беззеркальных полнокадровых камер (по состоянию на август 2020 года: Tamron)

Характеристики