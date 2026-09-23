Объектив Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 Sony A (A17) (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097568
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-23/3
Код товара:УТ-00097568
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-23/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 075005
Комплектация: объектив, крышка передняя, задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 075005
Комплектация: объектив, крышка передняя, задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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