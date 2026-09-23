Объектив Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 Sony A (A17) (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097568 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-23/3 Код товара: УТ-00097568 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-23/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 075005

Комплектация: объектив, крышка передняя, задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 075005

Комплектация: объектив, крышка передняя, задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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