Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD Sony E (A056SF)
Код товара : УТ-00037839
Артикул : A056SF
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
180
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Угол поля зрения
34°21' - 13°42'
Конструкция объектива
19 элементов в 14 группах (3 асферических, 5 с низкой дисперсией, 1 с экстранизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
810 г
Размеры товара
81 х 149 мм
Комплектация
Комплектация
защитные крышки (передняя, задняя), бленда
Описание
Компактный, легкий и сравнительно недорогой объектив TAMRON 70-180mm f/2.8 Di III VXD дополняет популярную линейку f/2.8 зум-объективов для беззеркальных камер Sony с байонетом E (35 мм). Вес объектива составляет всего 815 г, а длина – 15 см. Оптическая схема включает несколькоспециальных элементов, корректирующих аберрации изображения. Объектив использует новый привод фокусировки VXD с повышенным крутящим моментом, который обеспечивает быструю и почти бесшумную фокусировку. Передняя линза защищена от царапин и грязи тревдым фторсодержащим покрытием, а вся конструкция обладает защитой от проникновения пыли и влаги.