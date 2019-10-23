Компактный, легкий и сравнительно недорогой объектив TAMRON 70-180mm f/2.8 Di III VXD дополняет популярную линейку f/2.8 зум-объективов для беззеркальных камер Sony с байонетом E (35 мм). Вес объектива составляет всего 815 г, а длина – 15 см. Оптическая схема включает несколькоспециальных элементов, корректирующих аберрации изображения. Объектив использует новый привод фокусировки VXD с повышенным крутящим моментом, который обеспечивает быструю и почти бесшумную фокусировку. Передняя линза защищена от царапин и грязи тревдым фторсодержащим покрытием, а вся конструкция обладает защитой от проникновения пыли и влаги.

​Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.