70-180mm f/2.8 Di III VXD G2 – второе поколение популярного длиннофокусного зума от Tamron. Главным нововведение стал оптический стабилизатор (VC), который ранее отсутствовал. Он будет особенно полезен при съемке в положении 180 мм, а также в неидеальных условиях освещения.

Оптическая схема была существенно переработана: во-первых, получилось поднять резкость по краям кадра в положении 70 мм, во-вторых, значительно сократилась минимальная дистанция фокусировки: с 0.85 до 0.3 м (у первого поколения снимать с такого расстояния можно было только в режиме ручного фокуса). В положении 70 мм минимальное расстояние от переднего края объектива до объекта съемки составляет всего 12 см (увеличение 1:2.6) – можно снимать очень крупные планы, близкие к макросъемке.

Всего в схему включены 20 элементов в 15 группах, из которых 3 элемента с низкой дисперсией (LD), 1 элемент с экстра-низкой дисперсией (XLD), 2 асферических и 1 гибридный асферический элемент. Специальные элементы эффективно корректируют различные виды сферических и хроматических аберраций, обеспечивая качество изображения на профессиональном уровне. Боке объектива достаточно приятное, мягкое – объектив вполне можно использовать в качестве портретного. Просветляющее покрытие нового поколения BBAR-G2 обеспечивает еще более качественную защиту от бликов и ореолов при ярком контровом свете. Улучшено твердое покрытие, защищающее от царапин переднюю линзу: теперь оно еще более устойчиво к появлению потертостей или царапин.

Привод фокусировки VXD (Voice-coil extreme-torque Drive) был доработан для лучшей работы в режиме следящего автофокуса (трекинга). Он работает плавно, быстро и практически бесшумно, что хорошо как для фото-, так и для видеосъемки.

Объектив почти не изменился по размерам и весу: он по-прежнему компактный и легкий для своего класса. На корпус объектива добавлен USB-C порт: с помощью программного обеспечения TAMRON Lens Utility (для ПК) или TAMRON Lens Utility Mobile (для Android) пользователь может самостоятельно обновить прошивку, задать функции программируемой кнопки на корпусе (до 3 функций), настроить другие параметры объектива.