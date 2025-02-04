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Объектив Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)

  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)
  • 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD Nikon Z (A058Z)
Код товара:УТ-00070375
Артикул:@ A058Z

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Tamron 35-150mm f/2-2.8 – зум-объектив, который охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного (35 мм) до телефото (150 мм) и идеально подходит для съемок в путешествиях. Это первый зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z, имеющий максимальную диафрагму F2. Вы можете снимать панорамные виды и крупную архитектуру на фокусном расстоянии 35 мм, а впечатляющие снимки крупным планом – на 150 мм.

Фотографы-путешественники легко получат красивые кадры восхода и захода солнца, уникальные фотографии экстерьера и интерьера зданий, а также смогут делать снимки в сумерках и фотографировать ночные пейзажи. Новый светосильный объектив с высокими оптическими характеристиками в самых разных условиях съемки идеально подходит для фотографирования в путешествиях.

У Tamron 35-150mm f/2-2.8 очень высокоскоростной и высокоточный автофокус благодаря механизму фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-Torment Drive) – новой модели привода от Tamron. Корпус выделяется новым дизайном и эргономичной текстурой поверхности колец, повышающей удобство использования.

Главные особенности

  • Первый в мире зум-объектив для беззеркальных камер Nikon со светосилой F2-2.8.
  • Универсальный диапазон фокусных расстояний для результативной съемки от широкоугольных 35 мм до телефото 150 мм.
  • Превосходные оптические характеристики на всем диапазоне зуммирования.
  • Быстрый и бесшумный линейный двигатель VXD для высокоскоростной и высокоточной автофокусировки.
  • Уникальная возможность фокусировки с очень близкого расстояния для впечатляющих кадров крупным планом - минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0,33 м на широком конце.
  • Компактный и удобный для ношения объектив
  • Новый дизайн с улучшенной текстурой корпуса для удобства использования.

Функции, настраиваемые с помощью TAMRON Lens Utility

Возможные вариант использования кнопки установки фокуса (Focus Set Button):
  • A-B Focus: выбор двух дистанций фокусировки (A и B), а также автоматическое перемещение фокуса между A и B
  • Focus Preset: Выбор предпочтительной дистанции фокусировки и перемещение фокуса в эту точку по нажатию кнопки
  • Switch Focus Ring Function (Focus/Aperture): Выбор функции кольца фокусировки – управление фокусом или диафрагмой:
  • Assign function from the camera: назначение какой-либо функции камеры
Установки кольца фокусировки
  • MF Ring Rotation: выбор направления вращения кольца в режиме ручной фокусировки.
  • MF Method: Выбор привода при ручной фокусировке: линейный / нелинейный.