Основные особенности

Диапазон фокусных расстояний 35-100 мм – раскрывает красоту вашего объекта

Легкий и компактный – идеально подходит для путешествий

Высокое разрешение и мягкое боке, четкое отображение текстуры кожи

Высокоскоростная и высокоточная автофокусировка с моторами VXD

Съемка с близкого расстояния, идеально подходит для работы в помещениях

Совместимость с приложением TAMRON Lens Utility

Удобный эргономичный дизайн для простоты использования

Единый размер фильтра 67 мм – как у многих других объективов Tamron

Поддержка различных функций камеры, включая автоматическую коррекцию аберраций

​Красота f/2.8 на ладони

Предыдущий объектив 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD (модель A058), выпущенный в 2021 году, заслужил репутацию высококачественного портретного зум-объектива. Его диапазон фокусных расстояний был высоко оценен за универсальность, хотя некоторые пользователи искали более компактную альтернативу. Объектив 35-100mm F/2.8 Di III VXD (модель A078) был разработан для удовлетворения этого запроса, сосредоточившись на популярных портретных фокусных расстояниях – 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100 мм – в одном объективе. Охватывая диапазон от умеренного широкого угла до среднего длиннофокусного, он предлагает большую гибкость для съемки всего, от композиций с широкой перспективой до портретов в формате «голова и плечи», которые лучше всего передают экспрессию вашего объекта.

Компактности удалось достичь благодаря многостороннему подходу: оптимизации секции переключателей и внутренней структуры, улучшению формы компонентов, тщательному пересмотру оптической конструкции (с сохранением высокой жесткости). Объединяя диапазон 35-100 мм со светосилой F2.8, он сочетает в себе портативность и надежность. Поэтому объектив идеально подходит для всего, от спонтанных портретов до уличных снимков в путешествиях. Выдвижение передней части корпуса было минимизировано, чтобы сохранить центр тяжести при зуммировании. Это особенно важно при видеосъемке с использованием электронных стабилизаторов.

Высокое разрешение и превосходное боке, четкая передача текстуры кожи

Несмотря на компактные размеры, объектив 35-100mm F2.8 обеспечивает четкие и детализированные изображения. Оптическая схема, состоящая из 15 элементов в 13 группах, включает один элемент XLD (сверхнизкой дисперсии), два элемента LD (низкой дисперсии) и три элемента GM (асферические линзы из минерального стекла). Они подавляют различные аберрации, включая хроматическую, обеспечивая высокое разрешение во всем диапазоне фокусных. Кроме того, покрытие BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) минимизирует ореолы и блики даже при съемке против света. В сочетании с мягким боке, создаваемым диафрагмой F2.8, этот объектив передает портреты и сцены из путешествий с потрясающей четкостью.

Высокоскоростная и высокоточная автофокусировка

Оснащенный самым быстрым и точным на сегодняшний день линейным моторным механизмом фокусировки VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) объектив 35-100mm F2.8 с легкостью запечатлевает мимолетные события и выражения лиц, будь то семейные портреты или снимки в путешествиях. Его превосходная точность слежения подходит даже для непредсказуемых движений детей и домашних животных. Кроме того, его тихая работа идеально подходит как для фотосъемки, так и для видеосъемки в условиях, когда необходима полная тишина.



Творческие возможности съемки крупным планом

Благодаря минимальной дистанции фокусировки 0.22 м в широкоугольном положении (максимальное увеличение 1:3.3), этот объектив позволяет приблизиться к объекту съемки. Идеально подходит для предметной съемки (как фото, так и видео), а также для съемки в небольших помещениях. Повседневные сцены превращаются в художественные изображения, которые усиливаются эффектом боке (естественного размытия фона).

Совместим с приложением TAMRON Lens Utility

TAMRON Lens Utility — это инновационное приложение, позволяющее назначать практические функции вашему объективу как для видеосъемки, так и для фотосъемки с помощью смартфона или ПК, устраняя необходимость в традиционном видеооборудовании. К примеру, с его помощью вы можете задать несколько дистанций фокусировки (точки A, B, C) и время перехода между ними, дистанционного управлять диафрагмой, задавать виртуальные ограничители (стопперы) для фокуса / диафрагм и многое другое.

Удобный эргономичный дизайн для простоты использования

Внешняя поверхность объектива имеет глянцевое черное покрытие с улучшенной износостойкостью, что уменьшает количество царапин и отпечатков пальцев. Материал покрытия на кольцах зума и фокусировки также обновлен для обеспечения лучшего захвата благодаря более глубоким канавкам. На объективе находится программируемая кнопка, на которую можно назначить до 3 функций одновременно (переключатель находится рядом). Улучшения во внутренней структуре и повышенная точность механизмов колец обеспечивают неизменно плавное и равномерное движение. Кроме того, тщательно отобранные фрикционные материалы обеспечивают естественный крутящий момент для интуитивного управления фокусировкой и зумом.

Единый размер фильтра 67 мм

Большинство беззеркальных объективов TAMRON имеют размер фильтра 67 мм, что позволяет использовать дорогие светофильтры PL или ND и избавляет от необходимости менять крышки объектива. Все объективы компактны, легки и чрезвычайно портативны, идеально подходят для съемки с несколькими объективами.

Характеристики