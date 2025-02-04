Tamron 28-75mm F2.8 G2 – преемник популярного объектива 28-75mm RXD (модель A036), завоевавшего признание во всем мире. Сохранив компактность своего предшественника, новый объектив получил более совершенную оптическую конструкцию, обеспечивающую высокое качество формируемого изображения. Новый привод автофокуса на базе разработанного TAMRON линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) обеспечивает высокую скорость автофокусировки с превосходной точностью. При минимальной дистанции фокусировки 0.18 м на широкоугольном конце (коэффициент увеличения 1:2.7) объектив предоставляет отличные возможности для съемки крупным планом.

Особенности продукта

Наилучшее качество изображения в классе стандартных зумов

Быстрый, тихий линейный привод VXD для скоростной и высокоточной фокусировки

Минимальная дистанция фокусировки 0,18 м на широкоугольном конце (коэффициент увеличения 1:2.7) для съемки крупным планом

Новая модель имеет улучшенное исполнение корпуса и более удобна в использовании

Малый вес, компактная конструкция, акцент на простоту использования, размер фильтра 67 мм

Выдающееся разрешение и превосходные оптические характеристики в легком и компактном зум-объективе. Объектив 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063) – светосильный стандартный зум для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом E-mount. Этот объектив стал преемником популярной модели 28-75 мм F/2.8 Di III RXD (A036), перевернувшей традиционные представления о стандартных зум-объективах с ног на голову.

Высокая четкость и впечатляющее качество изображения – ключевые особенности этого объектива. Модель A063 получила переработанную оптическую систему, но сохранила размеры своей предшественницы. Оптические характеристики объектива исключительно высоки – отличная резкость по всему полю кадра, во всем диапазоне зуммирования, наряду с мягким и красивым эффектом боке, характерным для светосильных объективов. В системе автофокуса используется патентованный линейный привод TAMRON VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive), обеспечивающий высокую скорость и точность фокусировки. Улучшены возможности фокусировки на близкорасположенных объектах, благодаря чему удалось достичь минимальной дистанции фокусировки 0,18 м на фокусном расстоянии 0,28 м и максимального коэффициента увеличения 1:2.7.

Объектив 28-75mm F2.8 G2 оснащен новаторскими функциями, которые позволяют пользователям самостоятельно выполнять обновление встроенного ПО, а также настройку объектива. Например, пользователи могут изменить направление вращение кольца ручной фокусировки.

Кроме того, TAMRON внедрил новый дизайн с более совершенной эргономикой и усовершенствованным покрытием линз, которое стало более стойким к царапинам. Диаметр фильтра равен 67 мм, как и у других светосильных зум-объективов TAMRON; это позволяет использовать на разных объективах одни и те же крышки, фильтры и прочие аксессуары.

Помимо собственных конструктивных особенностей, таких, как влагостойкая конструкция и защитное фтористое покрытие, объектив поддерживает различные встроенные функции камер Sony с байонетом E, включая быструю гибридную автофокусировку, фокусировку по глазам, а также внутрикамерную коррекцию изображений (шейдинг, коррекция хроматических аберраций и дисторсий).

В целом, это мощный зум-объектив для повседневного использования с отличным набором функций, соответствующий самому последнему поколению беззеркальных камер; объектив, который радикально приближает вас к получению удовольствия от фотографии.

​Как воспользоваться 5-летней гарантией Tamron

В течение двух месяцев после приобретения объектива зарегистрируйте объектив на сайте Tamron. Вам понадобится указать модель, серийный номер объектива, а также место и дату его приобретения.

Если в вашем городе нет сервисного центра TAMRON, то при наступлении гарантийного случая воспользуйтесь сервисом бесплатной доставки. Курьерская служба заберет объектив и доставит обратно после ремонта. Даже если вы по каким-то причинам решите отказаться от ремонта, за доставку платить не придется. Контрольный срок ремонта при наличии запчастей на складе (то есть в подавляющем большинстве случаев) не более 5 дней.