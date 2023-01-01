Описание

1. Первый в мире зум-объектив all-in-one ("все-в-одном") с максимальной диафрагмой f/2.8*1 для беззеркальных полнокадровых камер

Впервые в мире универсальный зум-объектив Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 имеет максимальную диафрагму f/2.8 на широкоугольном конце 28 мм. Кроме того, максимальные значения диафрагмы при промежуточных фокусных расстояниях составляют f/3,5 при 50мм, f/4,5 при 100 мм и f/5,6 при 150–200mm. Благодаря таким уникальным параметрам, сочетанию высокой светосилы и компактных размеров, Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 обеспечивает большую степень универсальности и полезности, чем когда-либо прежде.

*1 Максимальная диафрагма в таком же диапазоне фокусных расстояний среди доступных на данный момент сменных объективов all-in-one («все-в-одном») с коэффициентом приближения 7x или выше (по состоянию на май 2020 года: Tamron)

2. Легкий вес и компактный размер обеспечивают хорошую мобильность

В серии зум-объективов Tamron для полнокадровых беззеркальных камер (начиная с 28-75mm f/2.8 (модель A036)) сбалансированы высокое качество изображения и удобство использования. Создатели объективов сосредоточились на достижении компактных размеров и небольшого веса в дополнение к единому для всей серии диаметру фильтров 67 мм и использованию внутрикамерной системы стабилизации изображения. Длина Tamron 28-200mm составляет всего 117 мм, максимальный диаметр корпуса - 74 мм, а вес - 575 грамм. Такие размеры облегчают нагрузку на фотографа, позволяя с комфортом передвигаться, путешествовать и снимать без ограничений.

3. Великолепное качество изображения, позволяющее сосредоточиться на творчестве

Новый зум-объектив содержит 18 элементов в 14 группах. Широкий набор оптимально расположенных специализированных элементов, включающих стеклянный литой асферический элемент GM (Glass Molded Aspherical), гибридные асферические линзы, элемент со сверхнизкой дисперсией XLD (eXtra Low Dispersion) и низкодисперсные линзы LD (Low Dispersion), эффективно контролирует хроматические и другие аберрации, обеспечивая высокую разрешающую способность. Одновременно многослойное антибликовое покрытие BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) значительно уменьшает побочные эффекты бликов и ореолов, в результате чего получаются резкие и детализированные снимки. Внутрикамерная функция коррекции искажений используется для избавления от иногда возникающей дисторсии и виньетирования, позволяя добиться равномерно высокого качества изображения по всему полю кадра при любых фокусных расстояниях. Компания Tamron сконцентрировала в новом универсальном объективе all-in-one («все-в-одном») немало инновационных технологий для достижения оптических характеристик, устанавливающих новый стандарт среди существующих зум-объективов «все-в-одном». Один-единственный объектив позволит вам наслаждаться полной свободой создания композиций и широким спектром съемочных возможностей - от простых повседневных снимков до серьезных художественных фотографий.

4. Превосходное качество съемки крупным планом

Для зум-объектива «все-в-одном» качество съемки крупным планом с близкой дистанции у Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 просто великолепно. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) на широкоугольном конце 28 мм составляет всего 0,19 м, с максимальным коэффициентом увеличения 1: 3,1. Такие параметры, в сочетании с широкой диафрагмой f/2.8, позволяют снимать объекты с такого расстояния, когла объект съемки вышлядит достаточно крупным и объемно выделяется на красиво размытом фоне. На длинном конце 200 мм съемка крупным планом также превосходна, на минимальной дистанции фокусировки 0,8 м и с максимальным коэффициентом увеличения 1: 3,8. Пользователи могут получить впечатляющие кадры с сильно размытым фоном и нестандартной композицией.

5. Исключительно тихий шаговый двигатель RXD

Привод автофокуса AF оснащен датчиком, который точно определяет положение объектива, а блок двигателя RXD обеспечивает оптимизированное управление AF. В результате автофокус работает очень быстро и точно, позволяя пользователям сохранять четкую фокусировку на постоянно движущихся объектах или при съемке видео. Чрезвычайно тихая работа системы автофокуса является важным преимуществом, поскольку практически исключает посторонние звуки во время видеозаписи. Кроме того, компактная конфигурация привода AF на базе шагового двигателя RXD дополнительно способствует уменьшению размеров и веса объектива.

6. Полный модельный ряд превосходных компактных объективов, созданных специально для беззеркальных камер

Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 продолжает серию зум-объективов*, созданных для полнокадровых беззеркальных камер и соответствующих характеристикам их компактных корпусов. Следовательно, фотографам легче пользоваться различными комбинациями сменных объективов из этой серии. Например, когда модель A071 комбинируется с Tamron 17-28mm f/2.8 (модель A046), общий вес двух объективов составляет менее 1 кг (995 г). Подобное сочетание двух легких, портативных зум-объективов охватывает огромный диапазон фокусных расстояний от 17 до 200 мм, то есть от сверхширокоугольного до теледиапазона. В сочетании с широкоугольной моделью из серии объективов Tamron с фиксированным фокусным расстоянием, например, с 20mm F/2.8 (модель F050) или 24mm F/2.8 (модель F051), общий вес составит менее 800 г.

Все объективы этой серии имеют единый диаметр фильтра 67 мм, что устраняет трудности, связанные с использованием фильтров и крышек объективов разных размеров. Достаточно иметь по одному дорогому фильтру (например, поляризационный, нейтрально-серый и т. д.) на все объективы, вместо того, чтобы покупать отдельный комплект для каждого объектива.

Таким образом, Tamron расширил свою практичную серию линз, позволяющую с удобством использовать несколько объективов одновременно.

* Линейка объективов с диаметром фильтра 67 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony E: 28-75mm f/2,8 Di III RXD (модель A036), 17-28mm f/2,8 Di III RXD (модель A046), 20mm / 24 mm/ 35mm f/2.8 Di III OSD (модель F050 / F051 / F053), 70-180mm f/2.8 Di III VXD (модель A056).

7. Влагостойкая конструкция, фтористое покрытие передней линзы и блокирующий переключатель Zoom Lock

Резиновые уплотнители, расположенные во всех критических зонах объектива, обеспечивают влагостойкость конструкции и предотвращают проникновение внутрь дождя и влаги. Это дает дополнительный уровень защиты при съемках на улице в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, поверхность передней линзы покрыта защитным фторсодержащим соединением, которое обладает отличными водо- и маслоотталкивающими свойствами. Теперь переднюю линзу легче протирать, и она менее уязвима для воздействия грязи, пыли и влаги, на ней не остаются отпечатки пальцев, что значительно упрощает обслуживание. Переключатель Zoom Lock предотвращает выдвижение тубуса объектива во время транспортировки.

8. Совместимость с основными программными функциями беззеркальных полнокадровых камер Sony

Новый зум-объектив Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 совместим со многими функциями беззеркальных камер Sony, включая следующие:

Быстрая гибридная автофокусировка (Fast Hybrid AF);

Автофокус по глазу модели (Eye AF);

Постоянная ручная фокусировка DMF (Direct Manual Focus);

Внутрикамерная коррекция виньетирования, хроматических аберраций, дисторсий;

Обновления прошивки объектива на базе камеры.

* Набор функций зависит от камеры. Подробнее см. Руководство по эксплуатации камеры (по состоянию на май 2020 года)