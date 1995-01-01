Tamron 25-200mm f/2.8-5.6 Di III VXD G2 (A075) приходит на смену модели 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD (A071) – максимальный угол обзора стал значительно шире, обновлены моторы фокусировки (VXD вместо RXD), улучшены возможности съемки крупным планом (максимальное увеличение 1:1.9 против 1:3.1). С выпуском этого объектива компания отмечает свой 75-летний юбилей.

Компактный зум-объектив «все в одном» превосходно справляется с любыми задачами

Благодаря 8-кратному зуму, объектив 25-200мм F2.8-5.6 G2 готов к любым сценам — от повседневных домашних снимков до впечатляющих пейзажей и спортивной съёмки. Он идеально подходит для путешествий или съёмки на открытом воздухе, где компактность и универсальность играют ключевую роль. Объектив также неплохо справляется с портретной съёмкой благодаря приятному, мягкому эффекту боке. Несмотря на высокую кратность зума, объектив демонстрирует высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций (ложных цветов по контурам контрастных объектов). Из других аберраций можно отметить только достаточно сильное виньетирование (затемнение по краям кадра) и линейные искажения геометрии в широкоугольном и длиннофокусном положении, что, впрочем, легко исправляется в современных редакторах (если вы снимаете в RAW, можно просто применять профиль объектива для автоматической коррекции).

Линейный фокусировочный мотор типа VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) обеспечивает точную, быструю фокусировку и справляется даже с динамичными сюжетами, с активным движением объектов, будь то, например, бегающие дети, домашние животные или птицы в полете. Автофокус также хорошо работает при съемке видео, «дыхание фокуса» (смещение границ кадра) находится на минимальном уровне. Приложение Tamron Lens Utility позволяет даже задать точки А и Б для плавного перехода между ними.

Несмотря на высокую светосилу F2.8 (в положении 25 мм), объектив остаётся очень портативным: его длина составляет всего 121.5 мм, а вес — всего 575 г, что делает его удобным для переноски и комфортным даже при съемке в течение всего дня. Кольца зума и фокусировки вращаются плавно и отзывчиво, новый материал «резинок» обеспечивает лучший захват. Покрытие корпуса также было усовершенствовано, теперь оно более устойчиво к царапинам и отпечаткам пальцев. На корпусе появился USB-C порт для удобства обновления прошивки и настройки определенных параметров через мобильное приложение. Также добавлена кнопка Fn, на которую можно назначить какую-либо функцию по выбору пользователя. 12 внутренних уплотнителей защищают Tamron 25-200mm от проникновения пыли и влаги, а передняя линза покрыта твердым фторсодержащим покрытием с водоотталкивающими и олеофобными свойствами. Кольцо трансфокации можно заблокировать в положении 25 мм, чтобы объектив не выезжал вперед при ношении на ремне.

Характеристики