Объектив Tamron 24-70mm f/2.8 SP Di VC USD G2 Canon EF (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00098015
Артикул:б/у-РнД К 2026-10-10/4
Товар не найден
Описание
Код товара: 163015
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Легкие следы эксплуатации
Пробег:
S/n:069786
Комплектация: Обьектив, крышки, коробка, кофр.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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