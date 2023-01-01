Описание

Компактный и легкий объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Усовершенствованная оптическая схема обеспечивает исключительно высокую резкость и детализацию по всему полю кадра благодаря оптимальному расположению низкодисперсных элементов LD (Low Dispersion) и стеклянных литых асферических элементов GM (Glass Molded Aspherical). Кроме того, многослойное антибликовое покрытие BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) от Tamron заметно уменьшает вероятность появления бликов и ореолов. Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:2 – объектив позволяет снимать макро.

Благодаря превосходной разрешающей способности, достигаемой за счет выдающихся оптических характеристик, и дополнительной коррекции искажений на базе камеры, новые фикс-объективы могут смело использоваться в любых ситуациях – от повседневных семейных снимков до серьезной фотографии профессионального уровня.

Бесшумная система автофокуса, управляемая двигателем постоянного тока OSD (Optimized Silent Drive). Привод OSD обеспечивает практически бесшумную работу системы автофокуса, также улучшена и скорость автофокусировки. Низкий уровень шума от объектива обязательно оценят видеооператоры. Объектив поддерживает все программные функции автофокусировки, предлагаемые камерами Sony, включая быструю гибридную автофокусировку (Fast Hybrid AF), автофокус по глазу модели (Eye AF) и постоянную ручную фокусировку (Direct Manual Focus - DMF).

Резиновые уплотнители расположены в области крепления объектива и в других важных местах, обеспечивая влагостойкость конструкции и предотвращая проникновение внутрь влаги и капель дождя. Эта функция дает дополнительный уровень защиты при съемках на улице в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, поверхность передней линзы покрыта защитным фторсодержащим соединением, которое обладает отличными водо- и маслоотталкивающими свойствами. Теперь переднюю линзу легче протирать, и она менее уязвима для разрушительного воздействия грязи, пыли, влаги или масляных отпечатков пальцев, что значительно упрощает уход за ней. Дополнительные защитные свойства очень важны для объективов, которые позволяют почти вплотную приблизиться к объекту съемки.