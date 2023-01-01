Объектив Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Sony E
Код товара : УТ-00066875
Артикул : @ B070S
77 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
17
Максимльное фокусное расстояние, мм
70
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.19 м (широкий угол), 0.39 м (теле)
Угол поля зрения
79°55' - 23°00' (диагональный)
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 с низким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
525 г
Размеры товара
74.6 х 119.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
1. Первый в мире светосильный стандартный зум-объектив для беззеркальных камер формата APS-C с диапазоном фокусных расстояний 17-70mm и коэффициентом увеличения 4,1x.
Модель B070 имеет диапазон фокусных расстояний 17–70mm, что эквивалентно 25,5–105mm на полнокадровых камерах. Это первый в мире светосильный зум-объектив с максимальной диафрагмой F/2.8 для беззеркальных камер формата APS-C, обеспечивающий коэффициент увеличения 4,1x.
2. Превосходные оптические характеристики
Оптическая конструкция нового объектива 17-70mm F2.8 включает 16 элементов в 12 группах. Два стеклянных литых асферических элемента GM (Glass Molded Aspherical) и одна гибридная асферическая линза оптимально расположены для обеспечения высокого разрешения по всему полю кадра.
3. Усовершенствованная система стабилизации изображения VC максимально эффективна в сочетании с беззеркальными камерами Sony APS-C и использует технологию AI во время видеосъемки
Объектив 17-70mm F/2.8 оснащен фирменной запатентованной системой стабилизации изображения VC от Tamron. Дополнительные сложные алгоритмы, оптимизированные для этой модели, и особый, независимо работающий микропроцессорный блок MPU - все вместе эффективно компенсирует вибрации и микродрожания камеры. Данная функция доступна всегда, неважно, используется ли объектив с камерами со встроенной стабилизацией изображения или без нее. Эффективность стабилизации изображения при видеосъемке выше по сравнению с обычными моделями благодаря использованию технологии AI.
4. Короткая минимальная дистанция фокусировки MOD - всего 0,19 м на широком угле
Зум-объектив 17-70mm F/2.8 отличается небольшой минимальной дистанцией фокусировки MOD (Minimum Object Distance) - до 0,19 м. Это намного превосходит показатели, достигаемые обычными светосильными зум-объективами для камер формата APS-C. Кроме того, минимальная дистанция фокусировки MOD, равная 0,39 м на длинном конце 70mm обеспечивает великолепное качество съемки с близкого расстояния, позволяя фотографам получать впечатляющие снимки крупным планом.
5. Компактная, удобная в транспортировке конструкция
Зум-объектив 17-70mm F/2.8 имеет длину всего 119,3 мм, максимальный диаметр корпуса 74,6 мм и вес 525 г. Отличные характеристики для объектива со встроенной системой стабилизации изображения VC. Новый объектив хорошо сбалансирован с беззеркальными камерами Sony формата APS-C, гарантируя комфорт и удобство использования.
6. Исключительно тихий шаговый двигатель RXD (Rapid eXtra-silent Stepping Drive) идеально подходит для видеосъемки
7. Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие передней линзы обеспечивают дополнительную защиту
8. Объектив совместим со многими внутрикамерными функциями, включая быструю гибридную автофокусировку Fast Hybrid AF и автофокусировку по глазам Eye AF