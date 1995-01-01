Объектив Tamron 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 приходит на смену модели 17-28mm f/2.8 Di III RXD – диапазон фокусных расстояний стал шире, обновлен фокусировочный мотор, а также добавлен USB-C порт, с помощью которого можно легко и быстро обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий. Приложение Tamron Lens Utility также позволяет назначать функции кнопке на корпусе, менять направление вращения кольца фокусировки, настраивать длину его хода в ручном режиме.

Новый объектив обладает более широким полем зрения и удобным диапазоном фокусных для таких жанров как пейзаж, интерьерная съемка, архитектура, уличная фотография, travel-съемка и так далее. С помощью всего одного объектива вы сможете гибко адаптироваться к различным сценариям – как на открытом воздухе, так и в ограниченном пространстве.

По сравнению с предшественником Tamron 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 почти не набрал вес и не увеличился в размерах. Трансфокация и фокусировка осуществляются внутри корпуса (без выезда передней части), что важно и для защиты от пыли и влаги, и для работы с электронными стабилизаторами: центр тяжести практически не смещается во время зуммирования, камеру не требуется балансировать заново. Стыки корпуса защищены от пыли и брызг специальными уплотнителями, а на переднюю линзу нанесено фторсодержащее покрытие, отталкивающее воду и легко очищающееся от жировых следов. Как и во многих объективах Tamron, здесь используется распространенный диаметр резьбы для светофильтров: 67 мм.

Качество изображения находится на высоком уровне: даже на открытой диафрагме объектив демонстрирует высокую резкость в центральных 2/3 кадра, падение контраста заметно только в самых краях изображения (и исправляется при диафрагмировании). Хроматические аберрации малозаметны, объектив также обладает довольно приятным боке (для зума) – диафрагма сохраняет практически идеально скругленную форму в диапазоне от f/2.8 до f/5.6, что создает приятные для глаз округлые блики от расфокусированных источников света. Линейный мотор VXD (на базе магнитной катушки) обеспечивает новый уровень скорости автофокуса, и при этом работает исключительно тихо. Он хорошо справляется и с фотографированием активного движения, и с записью видео на ходу. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего несколько сантиметров от переднего края объектива, что позволяет передавать мелкие детали во всех подробностях.

Новая функция Astro Focus Lock (Astro FC-L) позволяет заблокировать фокус на бесконечности при зажатой многофункциональной кнопке на корпусе – должно быть удобно для ночных пейзажей и съемки звездного неба.

Tamron заявляет, что материалы корпуса были обновлены: пластик (поликарбонат) теперь более устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев, улучшены «резинки» на кольцах, они должны меньше скользить в руках.

В целом Tamron продолжает выпускать качественные и достаточно доступные для широкой аудитории объективы с высокой светосилой. 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 прекрасно дополняет модели 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 и 70-180mm f/2.8 Di III VXD, эти три объектива позволяют охватить весь наиболее часто используемый спектр фокусных расстояний, при этом их общий вес составляет менее 2 кг – прекрасный выбор для путешествий и повседневной съемки.