Описание

Объектив с переменным фокусным расстоянием 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Модель A057) для полнокадровых беззеркальных камер перевернул общепринятые представления о сверхдлиннофокусных зум-объективах благодаря очень компактной конструкции и высокому качеству изображения. Его длина всего 209,6 мм, а максимальный диаметр корпуса 93 мм, что позволяет комфортно снимать с рук. Объектив оснащен высокоскоростным и высокоточным механизмом фокусировки на базе линейного двигателя VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) и системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation) с тремя режимами работы.

При разработке оптической конструкции основной упор был сделан на качество изображения. Оптическая конструкция состоит из 25 элементов в 16 группах и использует специализированные элементы и гибридные асферические линзы для контроля хроматических аберраций.

Кроме того, его минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0,6 м в положении 150mm и 1.8 м в положении 500mm, что позволяет снимать небольшие объекты крупным планом со значительного расстояния (увеличение 1:3.1 - 1:3.7х). Трехпозиционный переключатель регулирует диапазон дистанций для фокусировки: «полный», от 3 м до бесконечности, от 15 м до бесконечности – это позволяет камере быстрее достигать фокуса на объекте, а также не сбиваться на случайные препятствия на ближнем плане.

Механический блокиратор трансфокатора Flex Zoom Lock прочно фиксирует кольцо зуммирования в любом выбранном положении и быстро разблокирует его при необходимости. Фотографы могут снимать под любым углом без угрозы случайного выдвижения хобота объектива.

Среди дополнительных функций для более комфортной съемки на открытом воздухе: влагостойкая конструкция с герметичными резиновыми уплотнителями, фтористое водоотталкивающее покрытие передней линзы, а также крепление для штатива, совместимое с быстросъемной системой Arca-Swiss, с отверстиями для крепления ремня. Пластиковая бленда объектива обладает широкой и гибкой резиновой частью спереди, что защищает ее от повреждений при случайных ударах.

TAMRON 150-500mm F/5-6.7 - универсальный объектив, позволяющий работать в широком спектре фотожанров - от съемки пейзажей и птиц до спортивных состязаний и фотографий дикой природы. Вы будете поражены, когда погрузитесь в необыкновенный и впечатляющий мир, который открывает перед вами новый ультрателеобъектив.

Новый зум-объектив TAMRON 150-500mm F/5-6.7 совместим со многими дополнительными функциями, характерными для беззеркальных камер, включая следующие:

Быстрая гибридная автофокусировка (Fast Hybrid AF);

Автофокус по глазу модели (Eye AF);

Постоянная ручная фокусировка (Direct Manual Focus);

Внутрикамерная коррекция виньетирования, хроматических аберраций, дисторсий;

Обновления прошивки объектива на базе камеры.

* Набор функций зависит от камеры. Подробнее см. Руководство по эксплуатации камеры.

* По состоянию на март 2021 года