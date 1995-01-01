Ключевой особенностью объектива для полнокадровых беззеркальных камер Tamron 12-20mm F2.8 (модель A084) является впечатляющий диапазон фокусных расстояний, начинающийся со сверхширокоугольных 12 мм. Хотя разница в 2 мм между 12 и 14 может показаться на первый взгляд незначительной, в градусах угла обзора она гораздо заметнее: 121° против 104°. Охват 12-мм объектива обеспечивает непревзойденное ощущение масштаба и позволяет подчеркнуть перспективу, запечатлеть мир с особой динамикой. Это идеальное решение для съемки самых разных сюжетов, от репортажа и творческой видеографии до величественной архитектуры, бескрайних панорамных пейзажей и астрофото. Большим плюсом является то, что Tamron 12-20mm F2.8 сохраняет высокую светосилу во всем диапазоне зуммирования. Будь то съемка звездного неба или интерьеров со слабым освещением, этот объектив демонстрирует превосходные результаты в любых условиях.



Исключительные оптические характеристики

Оптическая схема включает в себя сложную комбинацию специализированных элементов, в том числе одну линзу XGM (асферическая линза увеличенного диаметра из стекла, изготовленная методом прецизионного литья) и три линзы GM (асферические стеклянные линзы обычного размера). Дополнительно используются один элемент XLD (со сверхнизкой дисперсией) и три элемента LD (с низкой дисперсией), что позволяет эффективно подавлять различные аберрации, минимизируя размытие по краям кадра и появление ореолов, каемок из ложных цветов (хроматические аберрации). В частности, объектив эффективно корректирует сагиттальную кому – распространенную проблему при ночной пейзажной и астрофотографии, когда точечные источники света по краям кадра искажаются. Обеспечивая высокую резкость от центра до самых углов, 12-20mm F2.8 передает каждую точку света с кристальной четкостью.

Высокая скорость, точность и бесшумная работа благодаря системе автофокуса с линейным двигателем VXD

Объектив оснащен системой автофокуса с линейным двигателем VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive), обеспечивающей высокую скорость и точность наведения на резкость. Исключительная отзывчивость и быстродействие, характерные для технологии линейных двигателей, гарантируют, что вы не упустите важный момент.

Потрясающие возможности съемки крупным планом – раскрытие динамики сверхширокого угла

Tamron 12-20mm F2.8 сохраняет превосходные возможности съемки с близкого расстояния во всем диапазоне фокусных расстояний: минимальная дистанция фокусировки на широком угле составляет всего 18 см (от матрицы камеры), а на длинном конце – 28 см. При максимальном приближении расстояние от передней линзы до объекта съемки может составлять всего 5 см. Это позволяет создавать впечатляющие, драматичные кадры: объект на переднем плане выглядит крупным и выразительным, а обширный задний план создает по-настоящему динамичную перспективу.



Мастерство работы со светом – художественные возможности 12-лепестковой скругленной диафрагмы

Объектив оснащен 12-лепестковой диафрагмой, тщательно спроектированной для безупречной передачи света. При съемке с открытой или немного прикрытой диафрагмой он создает потрясающе мягко боке с идеально круглыми точечными источниками света. А при сильном диафрагмировании (F11, F16) объектив формирует четкие 12-лучевые «звезды», придавая пейзажным и городским снимкам особую элегантность.



Новая концепция дизайна Toned Profile Next

В данной модели реализована новая концепция «Toned Profile Next», выводящая фирменную философию дизайна Tamron на новый уровень. Эстетика устройства эволюционировала от «стройного и мускулистого силуэта» к «механическому стилю, отвечающему вкусам современных пользователей». Концепция сочетает в себе элегантность и широкий функционал управления, о чем ниже.

Широкие возможности управления для профессиональных задач

Переключатель пользовательских настроек Custom / Кнопка блокировки автофокуса / Порт USB Type-C: используются совместно с приложением TAMRON Lens Utility. По умолчанию безымянная кнопка используется для блокировки автофокуса, однако через приложение к ней можно привязать до 3 разных функций, которые будут переключаться на лету с помощью рычажка Custom. Можно настраивать функции как для видео-, так и для фотосъемки, что обеспечивает большую гибкость в работе. Переключатель AF/MF: классический двухпозиционный ползунок, позволяющий мгновенно переключаться между автоматической и ручной фокусировкой, без погружения в меню настроек камеры. Переключатель MF Lock: отключает кольцо фокусировки, предотвращая случайный сдвиг фокуса. Это особенно важно при съемке с длинной выдержкой (например, в астрофотографии), где критически важно сохранять точную фокусировку. Переключатель Zoom Lock: фиксирует зум в положении 12 мм или 20 мм. Это позволяет закрепить выбранную композицию и предотвратить случайное изменение масштаба во время съемки. Блокировку можно быстро снять простым поворотом кольца зуммирования, обеспечивая плавный переход к следующему кадру. Переключатель Click ON/OFF: включает или отключает тактильный и звуковой отклик (щелчки) при вращении кольца диафрагмы (камеры Sony) или кольца управления (Control Ring, у камер Nikon), позволяя лучше адаптировать работу объектива под фото- или видеосъемку. Переключатель Iris Lock (только для байонета Sony E): фиксирует кольцо диафрагмы в положении «A» (авто) или в диапазоне ручного управления (от F2.8 до F16). Это предотвращает случайные переключения во время съемки. Переключатель Control Lock (только для байонета Nikon Z): определяет, каким образом будут изменяться параметры, привязанные к этому кольцу (диафрагма, коррекция экспозиции, etc) – с помощью камеры или кольца на объективе.

Компактная и легкая конструкция

Объектив 12-20mm F2.8 отличается идеальным балансом между качеством изображения и исключительной мобильностью. Благодаря многочисленным этапам доработки оптической и механической конструкции нам удалось добиться удивительной компактности. Тщательная подгонка отдельных компонентов с микронной точностью и всесторонние испытания на прочность гарантируют, что объектив 12-20mm F2.8 соответствует самым высоким стандартам надежности и долговечности. Отправляетесь ли вы в горный поход или готовитесь к ночной съемке под звездным небом – этот объектив значительно облегчит вашу ношу, не жертвуя при этом качеством работы. Отдельно отметим, что и фокусировка, и трансфокация осуществляются внутри корпуса.

TAMRON Lens Utility

Приложением TAMRON Lens Utility позволяет назначать полезные функции (как для видео, так и для фотосъемки) непосредственно на сам объектив. Это избавляет от необходимости использовать дополнительное видеооборудование или сложные настройки, упрощая творческий процесс и расширяя возможности съемки. Через приложение также можно обновлять встроенное ПО объектива.

Современные просветляющие покрытия

В объективе 12-20mm F2.8 используется покрытие AX (Anti-reflection eXpand Coating), которое благодаря методу вакуумного напыления обеспечивает равномерную толщину слоя по всей поверхности сильно изогнутых выпуклых линз. Эта технология эффективно подавляет нежелательные световые эффекты, гарантируя исключительную четкость и чистоту изображения. Покрытие BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) значительно снижает уровень двоения изображения (ghosting) и бликов даже при сложной съемке против света. Результатом становится высококонтрастное, насыщенное изображение с впечатляющей выразительностью.

Встроенная лепестковая бленда эффективно минимизирует блики и паразитную засветку, защищая оптику от постороннего света, она позволяет оптической системе демонстрировать максимальную эффективность и четкость изображения. Специальная крышка объектива оснащена надежным механизмом фиксации. Она идеально надевается поверх встроенной бленды, обеспечивая надежную защиту объектива и позволяя переносить его без каких-либо опасений. Поскольку выпуклая форма передней линзы делает использование светофильтров проблематичным, объектив оснащен специальным задним держателем для листовых гелевых фильтров: для расширения творческих возможностей достаточно вырезать фильтр нужного размера и вставить его в держатель. Шаблон для вырезки можно загрузить с сайта производителя. Это решение особенно полезно при съемке с длинной выдержкой и астрофотографии.

Описание производителя

Характеристики