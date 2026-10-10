Объектив Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00098016 Артикул: б/у-Крд 2026-10-10 Код товара: УТ-00098016 Артикул: б/у-Крд 2026-10-10 Код товара:163016 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:

S/n:021928

Комплектация: обьектив , обе крышки, бленда , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:163016 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:

S/n:021928

Комплектация: обьектив , обе крышки, бленда , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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