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Объектив Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5) (б/у)

  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
  • 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD Sony E (B060S) (состояние 5)
Код товара:УТ-00098016
Артикул:б/у-Крд 2026-10-10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:163016

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:
S/n:021928
Комплектация: обьектив , обе крышки, бленда , коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.