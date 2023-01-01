Описание

11-20mm F/2.8 Di III-A2 RXD (модель B060) - это сверхширокоугольный светосильный зум-объектив для беззеркальных камер Sony E-mount APS-C. Диафрагма позволяет снимать при малых значениях выдержки даже в относительно темных условиях, что дает возможность получать резкие снимки «с рук», без использования штатива. Специальные оптические элементы оптимально подобраны для подавления аберраций. Глядя на Tamron B060, трудно поверить, что это сверхширокоугольный светосильный зум-объектив – настолько он легок и компактен. Это делает его идеальным как для повседневного использования, так и для путешествий.

Минимальная дистанция фокусировки объектива 11-20mm F/2.8 составляет 0,15 м при фокусном расстоянии 11 мм, и 0,24 м при фокусном расстоянии 20 мм, что дает возможность вести съемку практически вплотную к предмету. Объектив имеет систему быстрой прецизионной автофокусировки с шаговым приводом RXD (Rapid-eXtra-silent stepping Drive). Влагостойкая конструкция и фторсодержащее покрытие обеспечивают дополнительную защиту при съемке на открытом воздухе. Практически любой сюжет, который вам захочется снять, вы сможете передать при помощи этого объектива. 11-20мм F/2.8, сочетающий портативность с высокой светосилой, доставит вам истинное удовольствие от съемки.

Светосильный сверхширокоугольный зум-объектив для динамичных снимков

Охватывающий фокусные расстояния от 11 до 20 мм (эквивалент 16,5-30 мм в полнокадровом формате), этот объектив - первый в мире сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер Sony E-mount APS-C, имеющий постоянную максимальную диафрагму F/2.8, и позволяющий в полной мере наслаждаться мягкими эффектами боке, глубиной резкости и уникальной перспективой. Получайте удовольствие от небывалой степени фотографической свободы: снимайте повседневные сюжеты на фокусном расстоянии 20 мм, угол обзора на котором близок к естественному, а затем бросайте вызов себе, делая сверхширокоугольные снимки на короткофокусном конце – и при этом наслаждайтесь простотой управления и всеми преимуществами светосильной оптики. Объектив будет полезен в самых разных жанрах съемок, включая портрет в интерьере, пейзаж, архитектурную и интерьерную фотографию.



Конструкция настолько компактна и легка, что трудно поверить, что это сверхширокоугольный зум объектив

При разработке этого объектива инженеры компании сделали упор на малый вес и компактность, чтобы получить идеальное сочетание с беззеркальными камерами Sony E-mount формата APS-C. Глядя на результат (длина 86,2 мм, масса 335 г), трудно поверить, что это полноценный сверхширокоугольный светосильный зум. Вы можете сосредоточиться на съемке, не беспокоясь о массе и габаритах. Малый вес камеры Sony E-mount APS-C в сочетании с этим объективом позволяет снимать фото и видео с помощью компактного штатива или карданного подвеса, или просто с рук.

Наслаждайтесь выдающимися оптическими характеристиками TAMRON 11-20mm F/2.8

11-20mm F/2.8 - это светосильный сверхширокоугольный зум, при разработке которого главное внимание было уделено достижению превосходного качества и высокого разрешения изображения. Оптическая конструкция состоит из 12 элементов в 10 группах. Высокая разрешающая способность по всему кадру достигнута благодаря хорошо сбалансированному расположению двух элементов из литого стекла GM (Glass Molded Aspherical). Два низкодисперсных элемента LD (Low Dispersion) и один сверхнизкодисперсный XLD (eXtra Low Dispersion) используются для подавления хроматических аберраций, которые обычно возникают в светосильных объективах при съемке на открытой диафрагме. Все это позволяет получать резкие и четкие изображения. Объектив поддерживает все встроенные в камеры Sony функции коррекции изображения, что дает дополнительные преимущества при съемке.



Откройте для себя захватывающий мир широкоугольной макросъемки с МДФ 0,15 м

МДФ (минимальная дистанция фокусировки) составляет всего 0,15 м на широком конце. Фактически, это позволяет приблизиться к объекту съемки так близко, как вы захотите. Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:4 (невероятное значение для сверхширокоугольного объектива), что позволяет вести широкоугольную макросъемку с уникальной перспективой, в которой близкие объекты выглядят более крупными, а удаленные -мелкими. Кроме того, использование открытой диафрагмы F/2.8 обеспечивает меньшую глубину резкости с мягким размытием заднего плана, что добавляет выразительности снимкам.

Исследуйте широкий спектр ситуаций, комбинируя два объектива в серии быстроапертурных зумов TAMRON для беззеркальных камер APS-C

Использование объектива 11-20mm F/2.8, имеющего превосходный баланс портативности и высокого качества изображения, совместно с 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (модель B070), позволяет охватить экстремальный диапазон фокусных расстояний - от 11 до 70 мм (эквивалентно диапазону 16,5-105 мм на полнокадровых камерах) со светлой диафрагмой F/2.8. Общий вес двух объективов составляет всего около 860 г. Уменьшение размеров и веса исключительно удобно для тревел-фотографии. Кроме того, как и большинство других объективов TAMRON для камер Sony E-mount, оба этих объектива имеют единый размер фильтра (67 мм). Помимо возможной экономии на покупке дополнительных фильтров, унифицированный размер фильтра при замене оптики: не нужно искать крышку, достаточно переставить ее с одного объектива на другой. Используя комплект из этих двух объективов, пользователь получает возможность реализовать себя в самых разных жанрах фотографии – от портрета до настольной фотографии и пейзажей. Возьми все!

Высокоэффективная система автофокусировки означает, что вы не упустите ни одного удачного кадра

В блоке автофокусировки объектива 11-20мм F/2.8 используется безредукторный привод RXD (Rapid eXtra-silent Drive), что позволит вам полностью сосредоточиться на съемке. RXD перемещает фокусирующую линзу без передаточных звеньев, благодаря чему достигается исключительная бесшумность и прецизионная точность позиционирования. Система автофокусировки работает быстро и практически безошибочно, что идеально подходит для съемки движущихся объектов или записи видео. Отсутствие шумов от привода делает этот объектив крайне привлекательным для видеографии.

Новый 11-20мм F/2.8 Tamron поддерживает многие функции беззеркальных камер*, такие как:

Быстрая гибридная автофокусировка;

Автофокус по глазам;

Ручная доводку фокуса;

Внутрикамерная коррекция объектива (виньетирование, хроматические аберрации, дисторсии);

Обновление встроенного программного обеспечения объектива на базе камеры.

* Набор функций зависит от камеры. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения более подробной информации.

* По состоянию на март 2021 года