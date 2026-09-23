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Объектив Tamron 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-) (б/у)

  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
  • 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097558
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-23/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации
S/n: 002462
Комплектация: Объектив, крышка передняя неориг, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.