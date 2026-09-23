Объектив Tamron 11-18mm f/4.5-5.6 SP Di II LD Sony A (A13) (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097558 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-23/2 Код товара: УТ-00097558 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-23/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации

S/n: 002462

Комплектация: Объектив, крышка передняя неориг, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации

S/n: 002462

Комплектация: Объектив, крышка передняя неориг, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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