Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив ЛЗОС Tair-45 Bokeh Master (95mm f/2.3)

  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
  • Tair-45 Bokeh Master
Код товара:УТ-00087449
Артикул:Таир-45

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Объектив Tair-45 (или Таир-45) производится в России, на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Фокусное расстояние составляет 95 мм при максимальной диафрагме f/2.3 – это светосильный длиннофокусный объектив, который отлично подойдет для портретной съемки и других сюжетов, требующих малой глубины резкости и легкого сжатия перспективы. Название Таир-45 он получил в честь 45 отдела ЛЗОС, занимающегося расчетом оптических приборов.

Объектив обладает интересным «рисунком» («боке») с так называемым «закручиванием» нерезкого заднего плана вокруг центральной точки. Как описывает это сам производитель: «яркий, объемный рисунок объектива происходит благодаря уникальной оптической схеме». При этом оптическую схему производитель не раскрывает.

По эргономике: управление, конечно, полностью ручное, но с современными камерами, которые умеют автоматически подстраивать экспозицию, включать фокус-пикинг или увеличивать область кадра в видоискателе для точного наведения на резкость, все работает достаточно просто. Посередине корпуса располагается кольцо фокусировки с резиновым покрытием. Ход кольца достаточно длинный: порядка 190° (из них сектор между МДФ 1.15 м и 2 м – около 90°). Выполнять точную доводку фокуса вполне удобно. Передняя часть корпуса выезжает при фокусировке, но очень незначительно: примерно на 7 мм, так что «пылесосом» она работать не должна. Резьба для светофильтров при этом остается на месте, не вращается.

Кольцо диафрагмы расположено с переднего края, оно вращается плавно, бесступенчато. Интересно, что расстояния между ступенями отличаются довольно сильно: самый большой зазор между 2.3 и 4, в то время как между 5.6 и 8 всего пара миллиметров, а дальше снова начинает расти. Лепестков диафрагмы 10, ее нельзя назвать полностью скругленной, но в самом рабочем диапазоне, от 2.3 до 4, отверстие очень близко к правильному кругу, и даже на 5.6-8 не ощущается сильной угловатости.

Что касается качества изображения, то пока не было проведено никаких тестов: нет ни графиков MTF и примеров изображения от производителя, ни независимых тестов. Мы обновим информацию, как только проведем собственное тестирование.

Объектив выполнен в солидном металлическом корпусе, а его хвостовик, судя по всему, вообще сделан из титана. Крепление стандартное для советской / российской оптики: резьба М42. Это кажется архаизмом на первый взгляд, но зато позволяет установить его практически на любую современную систему, зеркальную или беззеркальную, с помощью простых и недорогих переходных колец (конечно, хотелось бы версий с разными хвостовиками и чипами, чтобы объектив определялся камерой, но пока так). Корпус весьма компактный: длина составляет всего 77 мм, что на самом деле очень немного для объектива с фокусным 95 мм. Вес нельзя назвать ни маленьким, ни большим: если добавить вес переходного кольца, то получится приблизительно от 620 до 800 г, в зависимости от переходника и системы. Для светосильного «портретника» это хороший результат.

В целом, объектив получился интересным. В ближайшее время мы постараемся провести собственные тесты качества изображения, чтобы можно было составить о нем более полное представление.

Характеристики

  • Байонет: М42 (х1)
  • Фокусное расстояние: 95 мм
  • Относительное отверстие: 1:2.3
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 1.15 м
  • Угол поля зрения: 25°
  • Конструкция объектива: нет данных
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 10
  • Физические характеристики
    • Вес: 600 г
    • Размеры: 77 х 67 мм
  • Дата анонса: 2022 г (старт продаж: 2026 г)
  • Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, инструкция
  • Страна производства: Россия