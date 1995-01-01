Объектив Tair-45 (или Таир-45) производится в России, на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Фокусное расстояние составляет 95 мм при максимальной диафрагме f/2.3 – это светосильный длиннофокусный объектив, который отлично подойдет для портретной съемки и других сюжетов, требующих малой глубины резкости и легкого сжатия перспективы. Название Таир-45 он получил в честь 45 отдела ЛЗОС, занимающегося расчетом оптических приборов.

Объектив обладает интересным «рисунком» («боке») с так называемым «закручиванием» нерезкого заднего плана вокруг центральной точки. Как описывает это сам производитель: «яркий, объемный рисунок объектива происходит благодаря уникальной оптической схеме». При этом оптическую схему производитель не раскрывает.

По эргономике: управление, конечно, полностью ручное, но с современными камерами, которые умеют автоматически подстраивать экспозицию, включать фокус-пикинг или увеличивать область кадра в видоискателе для точного наведения на резкость, все работает достаточно просто. Посередине корпуса располагается кольцо фокусировки с резиновым покрытием. Ход кольца достаточно длинный: порядка 190° (из них сектор между МДФ 1.15 м и 2 м – около 90°). Выполнять точную доводку фокуса вполне удобно. Передняя часть корпуса выезжает при фокусировке, но очень незначительно: примерно на 7 мм, так что «пылесосом» она работать не должна. Резьба для светофильтров при этом остается на месте, не вращается.

Кольцо диафрагмы расположено с переднего края, оно вращается плавно, бесступенчато. Интересно, что расстояния между ступенями отличаются довольно сильно: самый большой зазор между 2.3 и 4, в то время как между 5.6 и 8 всего пара миллиметров, а дальше снова начинает расти. Лепестков диафрагмы 10, ее нельзя назвать полностью скругленной, но в самом рабочем диапазоне, от 2.3 до 4, отверстие очень близко к правильному кругу, и даже на 5.6-8 не ощущается сильной угловатости.

Что касается качества изображения, то пока не было проведено никаких тестов: нет ни графиков MTF и примеров изображения от производителя, ни независимых тестов. Мы обновим информацию, как только проведем собственное тестирование.

Объектив выполнен в солидном металлическом корпусе, а его хвостовик, судя по всему, вообще сделан из титана. Крепление стандартное для советской / российской оптики: резьба М42. Это кажется архаизмом на первый взгляд, но зато позволяет установить его практически на любую современную систему, зеркальную или беззеркальную, с помощью простых и недорогих переходных колец (конечно, хотелось бы версий с разными хвостовиками и чипами, чтобы объектив определялся камерой, но пока так). Корпус весьма компактный: длина составляет всего 77 мм, что на самом деле очень немного для объектива с фокусным 95 мм. Вес нельзя назвать ни маленьким, ни большим: если добавить вес переходного кольца, то получится приблизительно от 620 до 800 г, в зависимости от переходника и системы. Для светосильного «портретника» это хороший результат.

В целом, объектив получился интересным. В ближайшее время мы постараемся провести собственные тесты качества изображения, чтобы можно было составить о нем более полное представление.

Характеристики