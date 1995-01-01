Объектив ЛЗОС Tair-45 Bokeh Master (95mm f/2.3)
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Описание
Объектив Tair-45 (или Таир-45) производится в России, на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Фокусное расстояние составляет 95 мм при максимальной диафрагме f/2.3 – это светосильный длиннофокусный объектив, который отлично подойдет для портретной съемки и других сюжетов, требующих малой глубины резкости и легкого сжатия перспективы. Название Таир-45 он получил в честь 45 отдела ЛЗОС, занимающегося расчетом оптических приборов.
Объектив обладает интересным «рисунком» («боке») с так называемым «закручиванием» нерезкого заднего плана вокруг центральной точки. Как описывает это сам производитель: «яркий, объемный рисунок объектива происходит благодаря уникальной оптической схеме». При этом оптическую схему производитель не раскрывает.
По эргономике: управление, конечно, полностью ручное, но с современными камерами, которые умеют автоматически подстраивать экспозицию, включать фокус-пикинг или увеличивать область кадра в видоискателе для точного наведения на резкость, все работает достаточно просто. Посередине корпуса располагается кольцо фокусировки с резиновым покрытием. Ход кольца достаточно длинный: порядка 190° (из них сектор между МДФ 1.15 м и 2 м – около 90°). Выполнять точную доводку фокуса вполне удобно. Передняя часть корпуса выезжает при фокусировке, но очень незначительно: примерно на 7 мм, так что «пылесосом» она работать не должна. Резьба для светофильтров при этом остается на месте, не вращается.
Кольцо диафрагмы расположено с переднего края, оно вращается плавно, бесступенчато. Интересно, что расстояния между ступенями отличаются довольно сильно: самый большой зазор между 2.3 и 4, в то время как между 5.6 и 8 всего пара миллиметров, а дальше снова начинает расти. Лепестков диафрагмы 10, ее нельзя назвать полностью скругленной, но в самом рабочем диапазоне, от 2.3 до 4, отверстие очень близко к правильному кругу, и даже на 5.6-8 не ощущается сильной угловатости.
Что касается качества изображения, то пока не было проведено никаких тестов: нет ни графиков MTF и примеров изображения от производителя, ни независимых тестов. Мы обновим информацию, как только проведем собственное тестирование.
Объектив выполнен в солидном металлическом корпусе, а его хвостовик, судя по всему, вообще сделан из титана. Крепление стандартное для советской / российской оптики: резьба М42. Это кажется архаизмом на первый взгляд, но зато позволяет установить его практически на любую современную систему, зеркальную или беззеркальную, с помощью простых и недорогих переходных колец (конечно, хотелось бы версий с разными хвостовиками и чипами, чтобы объектив определялся камерой, но пока так). Корпус весьма компактный: длина составляет всего 77 мм, что на самом деле очень немного для объектива с фокусным 95 мм. Вес нельзя назвать ни маленьким, ни большим: если добавить вес переходного кольца, то получится приблизительно от 620 до 800 г, в зависимости от переходника и системы. Для светосильного «портретника» это хороший результат.
В целом, объектив получился интересным. В ближайшее время мы постараемся провести собственные тесты качества изображения, чтобы можно было составить о нем более полное представление.
Характеристики
- Байонет: М42 (х1)
- Фокусное расстояние: 95 мм
- Относительное отверстие: 1:2.3
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 1.15 м
- Угол поля зрения: 25°
- Конструкция объектива: нет данных
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Число лепестков диафрагмы: 10
- Физические характеристики
- Вес: 600 г
- Размеры: 77 х 67 мм
- Дата анонса: 2022 г (старт продаж: 2026 г)
- Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда, инструкция
- Страна производства: Россия