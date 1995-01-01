Комплект сменных цветных ремней для рюкзаков Summit Creative и других совместимых моделей. Выберите цвет, который соответствует вашему стилю и предпочтениям. Персонализируйте внешний вид рюкзака, заменив оригинальный ремень на цветной. Придайте своему рюкзаку уникальный и индивидуальный вид, выделяющийся из толпы. Ремни легко установить, вы можете быстро заменить их без специальных инструментов. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности, установлены надежные застежки фастекс от Duraflex.