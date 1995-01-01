Ремни фронтальные Summit Creative для рюкзаков TENZING, фиолетовые
Код товара : УТ-00074882
Артикул : SUM-TENZING-FSTRAP-PURPLE
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Комплект сменных цветных ремней для рюкзаков Summit Creative и других совместимых моделей. Выберите цвет, который соответствует вашему стилю и предпочтениям. Персонализируйте внешний вид рюкзака, заменив оригинальный ремень на цветной. Придайте своему рюкзаку уникальный и индивидуальный вид, выделяющийся из толпы. Ремни легко установить, вы можете быстро заменить их без специальных инструментов. Ремни изготовлены из прочной нейлоновой стропы, устойчивой к износу и влажности, установлены надежные застежки фастекс от Duraflex.
Характеристики:
- Длина ремня: 57 см
- Ширина ремня: 2 см
- Вес: 130 гр
Гарантия производителя 3 года