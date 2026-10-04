Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097803 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-04/НМ1 Код товара: УТ-00097803 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-04/НМ1 Sony ZV-E10 Kit 16-50mm Код товара: УТ-00097803 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 1000

S/n: 7425547/7245892

Комплектация: Камера, акб, провод зарядки, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony ZV-E10 Kit 16-50mm Код товара: УТ-00097803 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 1000

S/n: 7425547/7245892

Комплектация: Камера, акб, провод зарядки, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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