Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097803
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-04/НМ1
Код товара:УТ-00097803
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-04/НМ1
Sony ZV-E10 Kit 16-50mm
Код товара: УТ-00097803
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 1000
S/n: 7425547/7245892
Комплектация: Камера, акб, провод зарядки, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 1000
S/n: 7425547/7245892
Комплектация: Камера, акб, провод зарядки, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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