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Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-) (б/у)

  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
  • ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-)
Код товара:УТ-00098062
Артикул:б/у-НМ 2026-10-13/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 163062

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без дефектов и следов эксплуатации.
Пробег: 500
S/n: 7425632
Комплектация: Фотоаппарат, обьектив, ремешок, АКБ, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.

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