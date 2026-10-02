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Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Body, черный (состояние 5) (б/у)

  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
  • ZV-E10 Body, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00097783
Артикул:б/у-Н148 К 2026-10-02/01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sony ZV-E10 Body, черный

Код товара: УТ-00097783

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 7440039
Комплектация: зарядное устройство, аккумулятор (3 шт), ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.