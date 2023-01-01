Описание

Компактная Sony ZV-1 II создана специально для ведения видеоблогов и съемки красивых селфи. Вторая версия обладает более широкоугольным объективом: диапазон фокусных расстояний 18-50 мм в 35-мм эквиваленте означает, что вы спокойно сможете снимать сами себя или делать групповые селфи с друзьями без каких-либо специальных приспособлений, просто с вытянутой руки. Фокусное расстояние 50 мм, с другой стороны, отлично подходит для съемки портретов или крупных планов небольших предметов. Отметим, что если рассматривать аналоги среди беззеркальных камер со сменными объективами, то все Kit-комплектации идут с объективами, обладающими более узким полем зрения (обычно от 24 мм в полнокадровом эквиваленте), то есть вам придется докупать отдельно широкоугольный объектив.

Максимальная диафрагма f/1.8 и достаточно крупная матрица 1" Exmor RS CMOS обеспечивают отличное качество изображения при слабом освещении – ощутимо лучше, чем у самых современных смартфонов. Камера также оснащена встроенным ND фильтром, который позволяет понизить скорость затвора при ярком солнечном свете – это повышает плавность движений.

К сожалению, оптическая стабилизация изображения у этой камеры отсутствует, есть электронная стабилизация Active Mode, но она работает достаточно своеобразно, с ограничением поля зрения и довольно заметным смазом движения. Последнее частично исправляется повышением выдержки до 1/250 - 1/500 с, но уровень освещенности не всегда позволяет это сделать. Поэтому, если вы часто снимаете с рук на ходу, мы рекомендовали бы дополнительно прибрести небольшой внешний стабилизатор. Впрочем, этот совет можно применить к любой другой камере: наличие оптической стабилизации не гарантирует отсутствие смаза и / или дрожания изображения при съемке во время ходьбы или бега.

Камера не требует глубоких познаний в технике съемки и может выдавать хорошее качество изображения даже в полностью автоматическом режиме. Гибридный автофокус (фазовый + контрастный) работает быстро и точно, есть функция фокусировки по глазам и слежения за объектом.

Камера обладает довольно простым интерфейсом, управление создавалось с таким расчетом, чтобы его можно было легко освоить новичку. Стандартную цветопередачу можно изменять с помощью «профилей изображения» (Picture Profiles), «видов» (Looks) и «настроений» (Moods) – комбинируя одно с другим можно получить как минимум пару десятков стилей, чтобы выбрать из них тот, который больше всего подходит к конкретной сцене. Для продвинутых пользователей есть запись в Log-гаммах S-Log2 и S-Log3, однако из-за того, что субдискретизация ограничена 8 bit 4:2:0, практического смысла в этом не очень много: при обработке получится вытащить порядка одной дополнительной ступени экспозиции, не более того.

Поворотный экран с диагональю 3" позволяет наблюдать себя во время записи. Для большего комфорта можно использовать рукоятку-штатив GP-VPT2BT (продается отдельно), которая также обеспечивает беспроводное управление камерой по Bluetooth. Встроенный трехкапсюльный микрофон может автоматически изменять направленность (вперед, назад или вокруг), а также снабжен эффективной пушистой защитой от ветра, что удобно для повседневной съемки на ходу. Для более качественной записи звука можно использовать внешние микрофоны: камера оснащена стандартным 3.5-мм стереовходом.

Новинкой стал USB-C порт, который позволяет быстрее заряжать камеру, а также использовать внешние USB аккумуляторы или сетевые зарядные устройства прямо во время съемки, что очень полезно, так как камера использует миниатюрный аккумулятор типа NP-BX1, которого хватает приблизительно на 45-70 минут съемки, в зависимости от выбранного режима и включенных функций съемки. Перегрев у этой модели не является проблемой: при обычной комнатной температуре она легко выдерживает более часа записи в 4К. Однако камера все же заметно греется и гарантировать, что она сможет без остановки работать несколько часов (в 4К), мы не можем. USB-C порт также позволяет напрямую подключить камеру к компьютеру или смартфону для использования в качестве веб-камеры (правда, разрешение будет не самым высоким, 1280x720 30p).