Телеконвертер Sony 2.0х, SEL-20TC
Код товара:УТ-00066552
Артикул:@ SEL20TC.SYX
Товар не найден
Характеристики
Комплектациячехол
Вес207 г
Размеры62.4 x 42.7 мм
Объектив, системаSony E
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Конструкция объектива8 элементов в 5 группах
Описание
Телеконвертер Sony SEL20TC увеличивает фокусное расстояние на 100%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL20TC ограничивает светосилу объектива на 2 ступени экспозиции.
Совместимые объективы:
- FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS - SEL100400GM
- FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G
- FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM
- FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2