Телеконвертер Sony SEL20TC увеличивает фокусное расстояние на 100%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL20TC ограничивает светосилу объектива на 2 ступени экспозиции.