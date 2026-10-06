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Беззеркальный фотоаппарат Sony NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4) (б/у)

  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
  • NEX-5 Kit 18-55mm OSS (состояние 4)
Код товара:УТ-00097835
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-06/08

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Sony NEX-5 Kit 18-55mm

Код товара: УТ-00097835

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 62000
S/n: 00453
Комплектация: Камера, 2 х акб, ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.