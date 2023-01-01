Быстрый карт-ридер для быстрых карт XQD и CFexpress Type B. MRW-G1 поддерживает интерфейс SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 и Thunderbolt 3, что максимально сокращает время на перенос больших объемов фото- и видеофайлов. Карт-ридер подключается с помощью USB-кабеля, чтобы обеспечить оптимальную совместимость c ПК и Mac: в комплекте кабели USB Type A и USB Type C.