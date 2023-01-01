Карт-ридер Sony MRW-G1 USB 3.1 Gen2 (XQD / CFexpress)
Код товара : УТ-00039048
Артикул : MRWG1.SYM
10%
20 990 ₽
18 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстрый карт-ридер для быстрых карт XQD и CFexpress Type B. MRW-G1 поддерживает интерфейс SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 и Thunderbolt 3 , что максимально сокращает время на перенос больших объемов фото- и видеофайлов. Карт-ридер подключается с помощью USB-кабеля, чтобы обеспечить оптимальную совместимость c ПК и Mac: в комплекте кабели USB Type A и USB Type C.
Скорость передачи файлов: до 10 Гбит/с
Совместимость:
- CFexpress Type B
- XQD серий G и M