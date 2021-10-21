Эта надежная вспышка высокой мощности (GN60) обеспечивает непревзойденный уровень работы с камерой, который может предложить только Sony, а также высокую скорость серийной съемки и синхронизацию при выдержках до 1/400 сек. Интуитивно понятный интерфейс камеры, система Quick Shift Bounce и беспроводная радиосвязь обеспечивают точность управления и универсальность.

Интеллектуальное подключение к новейшим камерам α

Система освещения α развивалась параллельно с камерами серии α, чтобы обеспечить оптимальное освещение для широкого спектра задач. Уровень интеграции с оригинальными продуктами Sony обеспечивает надежное подключение к совместимым камерам для надежного и точного управления светом.

[1] Процессор вспышки [2] Мультиинтерфейсный разъем [3] Сенсор [4] Процессор изображения

Быстрая регулировка угла — Quick Shift Bounce

Быстрое изменение угла наклона головки вспышки на 90 градусов влево или вправо, на 150 градусов вверх или на 8 вниз, а также быстрое переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Усовершенствованный механизм более компактен и удобен.

Управление вспышкой и обнаружение лица

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F60RM2 поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Точное определение баланса белого с оригинальным оборудованием

Благодаря собственным разработкам компании эта усовершенствованная вспышка передает данные о цветовой температуре в камеру, где они используются для точной настройки баланса белого, чтобы цвета выглядели естественно в любой ситуации.

Высокоскоростная серийная съемка со вспышкой

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 240 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания: 1,7 секунды). Внешний адаптер для аккумулятора FA-EBA1 позволяет сократить время повторного срабатывания до 0,6 секунды.

Инновационная защита от перегрева для более длительной съемки

Использование термостойких материалов и оптимизированного алгоритма работы вспышки обеспечивает повышенную устойчивость к перегреву, что позволяет увеличить время съемки.

Высокая скорость непрерывной съемки со вспышкой

При использовании совместимой камеры HVL-F60RM2 обеспечивает серийную съемку до 200 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.



До 20 срабатываний вспышки в секунду

При использовании электронного затвора на совместимой камере можно непрерывно производить около 20 вспышек/с в течение более 1 секунды. Внешний аккумулятор FA-EBA1 для вспышки позволяет делать около 20 вспышек/с в течение более 10 секунд.

Синхронизация затвора до 1/400 сек. с совместимой камерой

При использовании с совместимой камерой HVL-F60RM2 позволяет синхронизировать вспышку до 1/400 сек. В результате можно ослабить акцент на фоне при использовании вспышки для освещения основного объекта, подсветить движущиеся объекты на ярком фоне и т. д.



В режиме P-TTL вспышка адаптируется к освещению

При использовании с совместимой камерой предварительная вспышка обеспечивает управление каждым отдельным срабатыванием во время серийной съемки, даже при отслеживании быстро движущихся объектов в сценах, где освещение резко меняется.

Комплексное управление с совместимыми камерами

Компенсацией вспышки, мощностью и другими параметрами можно управлять непосредственно с совместимой камеры. Пользовательская кнопка камеры может использоваться для вызова дисплея вспышки и настройки параметров при просмотре через видоискатель.

Быстрое и понятное управление уровнем освещения

С помощью отдельных кнопок LEVEL (+ и –) можно быстро управлять выходной мощностью и компенсацией вспышки. Этими же кнопками можно управлять аналогичными параметрами других внешних вспышек, сопряженных беспроводным способом, что значительно упрощает рабочий процесс.



Сохранение настроек TTL для уровня освещения

Настройки управления TTL можно сохранить, а затем вызвать для настройки в ручном режиме. Это позволяет значительно сократить время, необходимое для ручной настройки параметров вспышки в различных ситуациях.

Повышенная надежность и работоспособность

Металлический башмак с прочной боковой рамкой значительно повышает прочность и долговечность мультиинтерфейсного разъема и его электрических контактов. Пылевлагозащищенная конструкция обеспечивает высокую надежность в условиях вне помещения. Уплотнение башмака позволяет добиться еще большей пыле- и влагозащищенности в некоторых корпусах серии α.

Универсальная беспроводная радиосвязь

Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м. Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. Управление группой вспышек (до 15) и (или) приемниками в 5 группах: HVL-F60RM2 может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.

Автоматический баланс белого с цветными фильтрами

Если со вспышкой используется один из прилагаемых цветных фильтров, баланс белого фотокамеры автоматически настраивается для создания естественной цветовой температуры вспышки и окружающего света.

Управление вспышкой с адаптером отражателя

При использовании входящего в комплект адаптера отражателя вспышка взаимодействует с камерой для оптимального распределения мягкого и ровного освещения. Широкий отражатель усиливает этот эффект.

Разъем для проводной синхронизации (вход/выход)

Разъем обеспечивает синхронизацию входного и выходного подключения. Входное подключение можно использовать для приема сигналов флешметра, а выходное — для запуска дополнительных вспышек.